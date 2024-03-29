В яких випадках обмежено придатних залучають до бойових задач — адвокатка

Обмежено придатних не беруть в ДШВ. Фото: dnepr.express

Останнім часом ТЦК та СП посилили мобілізацію обмежено придатних військовозобов'язаних. Від чого залежить, хто саме з них опиниться в зоні бойових дій.

Про це на каналі "Право ТВ" розповіла адвокатка Жанна Грушко.

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Сьогодні єдиним документом, за яким можуть визнати людину придатним, обмежено придатним або непридатним до служби в армії, є Наказ Міноборони №402 "Про військово-лікарську експертизу".

В документі перелічені постатейно групи хвороб. Кожна група поділена на пункти: "а", "б" і "в". Якщо хвороба підпадає під ступінь, то людина:

"а"— непридатна;

"б" — обмежено придатна;

"в" — придатна.

Але ВЛК має дивитися не лише на діагноз, а й на стан здоров'я, в якому перебуває військовозобов'язаний на момент проходження комісії.

"Тобто обмежено придатні проходять з застереженням, що вони не можуть служити в десантно-штурмових військах (ДШВ). Але у мене є конкретні приклади, коли в ДШВ створюються окремі підрозділи, куди залучають всіх обмежено придатних. Вони будуть виконувати задачі піхоти, а не ДШВ. Їх призначають на посади кулеметника, сапера тощо. Тобто вони будуть виконувати бойові задачі, але не в ДШВ. Ще багато випадків, коли обмежено придатних мобілізують не в ДШВ (це ж заборонено), а відправляють до окремої механізованої або мотопіхотної бригади", — розповіла Жанна Грушко.

Раніше ми писали, де служитимуть обмежено придатні українці. Також повідомляли, які вакансії пропонують в ЗСУ обмежено придатним військовим.