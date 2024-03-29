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Адвокат объяснила, в каких случаях ограниченно пригодные оказываются на нуле

29 марта 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
В каких случаях ограниченно пригодных привлекают к боевым задачам — адвокат
Ограниченно пригодных не принимают в ДШВ. Фото: dnepr.express
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В последнее время ТЦК и СП усилили мобилизацию ограниченно пригодных военнообязанных. От чего зависит, кто именно из них окажется в зоне боевых действий?

Об этом на канале "Право ТВ" рассказала адвокат Жанна Грушко.

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Сегодня единственным документом, согласно которому могут признать человека пригодным, ограниченно пригодным или непригодным к службе в армии, является Приказ Минобороны №402 "О военно-врачебной экспертизе".

В документе перечислены постатейные группы болезней. Каждая группа поделена на пункты: "а", "б" и "в". Если болезнь подпадает под степень, то человек:

  • "а" — непригоден;
  • "б" — ограниченно пригоден;
  • "в" — пригоден.

Но ВВК должна смотреть не только на диагноз, но и на состояние здоровья, в котором находится военнообязанный на момент прохождения комиссии.

"То есть ограниченно пригодные проходят с оговоркой, что они не могут служить в десантно-штурмовых войсках (ДШВ). Но у меня есть конкретные примеры, когда в ДШВ создаются отдельные подразделения, куда привлекают всех ограниченно пригодных. Они будут выполнять задачи пехоты, а не ДШВ. Их назначают на должности пулеметчика, сапера и т.д. То есть они будут выполнять боевые задачи, но не в ДШВ. Еще много случаев, когда ограниченно пригодных мобилизуют не в ДШВ (это же запрещено), а отправляют в отдельную механизированную или мотопехотную бригаду", — рассказала Жанна Грушко.

 

Раньше мы писали, где будут служить ограниченно пригодные украинцы. Также сообщалось, какие вакансии предлагают в ВСУ ограниченно пригодным военным.

ВВК
ТЦК и СП
военнообязанные
адвокат
ограниченно пригодные

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