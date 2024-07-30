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Академвідпустка — чи не анулює вона відстрочку для студента

30 липня 2024 20:21
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка для студентів - чи впливає на неї академвідпустка
Студенти на практичних заняттях. Фото: ЛНТУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Студенти, які отримали відстрочку від мобілізації, мають право взяти академічну відпустку. Академвідпустка не є відрахуванням із вишу, тому послідовність освіти не втрачається — а разом із нею зберігається і відстрочка від мобілізації.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка для студентів

Українські студенти мають право на відстрочку від мобілізації під час воєнного стану.

Для того, аби отримати довідку від ЄДЕБО та оформити відстрочку, студент має відповідати двом головним критеріям — навчатися на денній (або дуальній) формі, а також не порушувати принцип послідовності освіти.

Принцип послідовності освіти означає, що кожен наступний освітній рівень має бути вищим за попередній.

Академвідпустка — не відрахування

Відрахування з навчального закладу автоматично анулює право військовозобов’язаного на відстрочку.

Але якщо студент візьме дозволену законодавством академічну відпустку, він збереже право на відстрочку.

"Академічна відпустка не є відрахуванням з ВНЗ, а отже послідовність не повинна бути втрачена", — пояснив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, що є три категорії студентів, яких можуть призвати на військову службу у липні.

Додамо, низка університетів вигадала схему, як запобігти використанню вищої освіти студентами як способу ухилитись від мобілізації. Так, вони будуть передавати інформацію про відрахування студентів до ТЦК.

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