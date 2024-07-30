Отсрочка для студентов - влияет ли на нее академотпуск

Студенты на практических занятиях. Фото: ЛНТУ

Студенты, получившие отсрочку от мобилизации, имеют право взять академический отпуск. Академотпуск не является отчислением из вуза, поэтому последовательность образования не утрачивается — а вместе с ним сохраняется и отсрочка от мобилизации.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка для студентов

Украинские студенты имеют право на отсрочку от мобилизации во время военного положения.

Чтобы получить справку от ЕГЭБО и оформить отсрочку, студент должен соответствовать двум главным критериям — учиться на дневной (или дуальной) форме, а также не нарушать принцип последовательности образования.

Принцип последовательности образования означает, что каждый последующий образовательный уровень должен быть выше предыдущего.

Академотпуск — не отчисление

Отчисления из учебного заведения автоматически аннулируют право военнообязанного на отсрочку.

Но если студент возьмет разрешенный законодательством академический отпуск, он сохранит право на отсрочку.

"Академический отпуск не является отчислением из вузов, а значит, последовательность не должна быть утеряна", — пояснил Юрий Айвазян.

Напомним, что есть три категории студентов, которые могут быть призваны на военную службу в июле.

Добавим, ряд университетов придумал схему, как предотвратить использование высшего образования студентами как способ уклониться от мобилизации. Так, они будут передавать информацию об отчислениях студентов в ТЦК.