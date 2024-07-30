Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Академотпуск — не аннулирует ли он отсрочку для студента arrow

Академотпуск — не аннулирует ли он отсрочку для студента

30 июля 2024 20:21
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка для студентов - влияет ли на нее академотпуск
Студенты на практических занятиях. Фото: ЛНТУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Студенты, получившие отсрочку от мобилизации, имеют право взять академический отпуск. Академотпуск не является отчислением из вуза, поэтому последовательность образования не утрачивается — а вместе с ним сохраняется и отсрочка от мобилизации.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Отсрочка для студентов

Украинские студенты имеют право на отсрочку от мобилизации во время военного положения.

Чтобы получить справку от ЕГЭБО и оформить отсрочку, студент должен соответствовать двум главным критериям — учиться на дневной (или дуальной) форме, а также не нарушать принцип последовательности образования.

Принцип последовательности образования означает, что каждый последующий образовательный уровень должен быть выше предыдущего.

Академотпуск — не отчисление

Отчисления из учебного заведения автоматически аннулируют право военнообязанного на отсрочку.

Но если студент возьмет разрешенный законодательством академический отпуск, он сохранит право на отсрочку.

"Академический отпуск не является отчислением из вузов, а значит, последовательность не должна быть утеряна", — пояснил Юрий Айвазян.

Напомним, что есть три категории студентов, которые могут быть призваны на военную службу в июле.

Добавим, ряд университетов придумал схему, как предотвратить использование высшего образования студентами как способ уклониться от мобилизации. Так, они будут передавать информацию об отчислениях студентов в ТЦК.

студенты военный учет мобилизация отсрочка военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом