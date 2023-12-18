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Аліна Михайлова розповіла, що думає про мобілізацію жінок

18 грудня 2023 14:05
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Аліна Михайлова розповіла, що думає про мобілізацію жінок
Керівниця медслужби "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Тема мобілізації жінок є досить складною, оскільки навколо неї виникає багато конфліктів як з боку самих жінок, так і чоловіків. Однак, така мобілізація потрібна і це було б чесно.

Про це заявила керівниця медслужби "Вовки да Вінчі" Аліна Михайлова в інтерв'ю "Розмова" Сергію Лиховиді.  

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За словами керівниці медслужби "Вовки да Вінчі", мобілізувати жінок до лав ЗСУ було б чесно. 

"Більшість моїх побратимів вважають, що жінкам на фронті не місце. Але якби жінці не було на фронті місця, то, мабуть, більшість чоловіків, які ховаються від мобілізації, мали б піти замість цих жінок. Водночас чомусь жінки беруть всі свої сили, всі свої вміння, вчаться і заміняють частину тих чоловіків, яких сьогодні фіг заженеш в армію", — розповідає Михайлова. 

Вона додала, що жінка сама має вирішувати і якщо вона хоче воювати чи бути штурмовиком це її право. Для цього вона повинна мати відповідні знання, досвід, можливості і фізичну підготовку. 

Окрім того, військова вважає, що в перспективі повинні розпочати мобілізацію населення України, тому що воно сьогодні не то, що "накульгує", а зовсім відсутнє зовсім. Навіть після перемоги у цій війні, Росія так і далі залишиться нашим сусідом і ми нікуди від цього не дінемось, тому має бути обов'язкова військова підготовка для жінок, зокрема.

Яких професій бракує на фронті

"У нас є військовозобов'язані жінки, це в першу чергу медичний персонал і цього медичного персоналу на фронті дуже не вистачає. Я як керівник медичної служби, говорю не тільки про бригади, у нас ще є госпіталі, у нас є командування медичних сил і там сьогодні не вистачає медичного персоналу. Я не говорю вже про лікарський склад, ми говоримо про молодший медичний персонал", — додає військова. 

Михайлова наголосила, що у цивільних лікарнях також мають залишатися лікарі, проводити операції та лікувати людей, але питання на фронті досить критичне.

"Сьогодні на фронті не вистачає лікарів і жінки, які активно виступають проти мобілізації і  мають фах лікарський, то це взагалі не має бути вибором чи питанням, оскільки коли люди йшли вчитись на таку професію, то вони все розуміли", — пояснює медикиня. 

Нагадаємо, в Україні продовжують призивати військовозобов'язаних до війська. Однак законодавство не передбачає примусову мобілізацію жінок, вони можуть вступати до лав ЗСУ добровільно.

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