Алина Михайлова рассказала, что думает о мобилизации женщин

Руководитель медслужбы "Волки Да Винчи" Алина Михайлова. Фото: скриншот

Тема мобилизации женщин достаточно сложная, поскольку вокруг нее возникает много конфликтов как со стороны самих женщин, так и мужчин. Однако такая мобилизация нужна и это было бы честно.

Об этом заявила руководитель медслужбы "Волки да Винчи" Алина Михайлова в интервью "Розмова" Сергею Лиховиде.

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По словам руководительницы медслужбы "Волки да Винчи", мобилизовать женщин в ряды ВСУ было бы честно.

"Большинство моих собратьев считают, что женщинам на фронте не место. Но если бы женщине не было на фронте места, то, пожалуй, большинство мужчин, которые скрываются от мобилизации, должны пойти вместо этих женщин. В то же время почему-то женщины берут все свои силы, все свои умения, учатся и заменяют часть тех мужчин, которых сегодня фиг загонишь в армию", — рассказывает Михайлова.

Она добавила, что женщина сама должна решать, и если она хочет воевать или быть штурмовиком это ее право. Для этого она должна иметь соответствующие знания, опыт, возможности и физическую подготовку.

Кроме того, военная считает, что в перспективе должны начать мобилизацию населения Украины, потому что оно сегодня не то, что "хромает", а совсем отсутствует. Даже после победы в этой войне, Россия так и дальше останется нашим соседом и мы никуда от этого не денемся, поэтому должна быть обязательная военная подготовка для женщин, в частности.

Каких профессий не хватает на фронте

"У нас есть военнообязанные женщины, это в первую очередь медицинский персонал и этого медицинского персонала на фронте очень не хватает. Я, как руководитель медицинской службы, говорю не только о бригадах, у нас еще есть госпитали, у нас есть командование медицинских сил и там сегодня не хватает медицинского персонала. Я не говорю уже о врачебном составе, мы говорим о младшем медицинском персонале", — добавляет военная.

Михайлова подчеркнула, что в гражданских больницах также должны оставаться врачи, проводить операции и лечить людей, но вопрос на фронте достаточно критический.

"Сегодня на фронте не хватает врачей и для женщин, которые активно выступают против мобилизации и имеют специальность врачебную, то это вообще не должно быть выбором или вопросом, поскольку когда люди шли учиться на такую профессию, то они все понимали", — объясняет медик.

Напомним, в Украине продолжают призывать военнообязанных в армию. Однако законодательство не предусматривает принудительную мобилизацию женщин, они могут вступать в ряды ВСУ добровольно.