Альтернативи немає, — Зеленський прокоментував мобілізацію в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський прокоментував мобілізацію в Україні. За його словами, він не бачить альтернативи перемогти у повномасштабній війні з Росією.

Про це він розповів в інтерв'ю The Economist.

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"Мобілізації українського суспільства та світу на початку війни сьогодні немає. Це потрібно змінити", — сказав він.

Видання зазначає, що зниження мобілізаційного віку з нинішніх 27 років, а також зменшення підстав для звільнення наразі не є популярним рішенням. Але глава держави наполягає, що альтернативи цьому немає.

"Мобілізація — це не лише те, що солдати йдуть на фронт. Це про всіх нас. Це мобілізація всіх зусиль. Тільки так можна захистити нашу державу та деокупувати нашу землю. Скажу чесно, ми переключилися на внутрішню політику. Якщо ми продовжуємо зосереджуватися на внутрішній політиці, нам потрібно призначати вибори. Змінювати закон, конституцію. Але про контрнаступ та деокупацію доведеться забути", — заявив Президент України.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. У рамках переговорів сторони обговорили гарантії безпеки. Також глава держави сказав, що протягом 2023 року в Україні відбулося шість тисяч повітряних тривог.