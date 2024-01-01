Альтернативы нет, — Зеленский прокомментировал мобилизацию в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал мобилизацию в Украине. По его словам, он не видит альтернативу победить в полномасштабной войне с Россией.

Об этом он рассказал в интервью The Economist.

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"Мобилизации украинского общества и мира в начале войны сегодня нет. Это нужно изменить", — сказал он.

Издание отмечает, что снижение мобилизационного возраста с нынешних 27 лет, а также уменьшение оснований для увольнения пока не является популярным решением. Но глава государства настаивает, что альтернативы этому нет.

"Мобилизация — это не только то, что солдаты уходят на фронт. Это обо всех нас. Это мобилизация всех усилий. Только так можно защитить наше государство и деоккупировать нашу землю. Скажу честно, мы переключились на внутреннюю политику. Если мы продолжаем сосредотачиваться на внутренней политике, нам нужно назначать выборы. Изменять закон, конституцию. Но о контрнаступлении и деоккупации придется забыть", — заявил Президент Украины.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В рамках переговоров стороны обсудили гарантии безопасности. Также глава государства сказал, что в течение 2023 года в Украине произошло шесть тысяч воздушных тревог.