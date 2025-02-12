Анулювання бронювання від мобілізації - як відбувається анулювання

Перевірка списків заброньованих в ТЦК. Фото: ukr.net

Процес анулювання бронювання військовозобов’язаного починає керівник підприємства, де працює заброньований. А далі, після потрапляння інформації до Єдиного реєстру, процедура відбувається автоматично.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Хто ініціює анулювання бронювання

Як пояснив адвокат Юрій Айвазян, коментуючи ситуацію із бронюванням військовозобов’язаних, анулювання бронювання може ініціювати лише керівництво організації, де працює заброньований працівник.

"Формування заяви про анулювання бронювання завершується накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису керівника державного органу, критично важливого підприємства, критично важливої установи та надсилається до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів", — наголосив юрист.

Автоматизація процесу анулювання броні

Далі, зазначив Айвазян, процес відбувається уже автоматично, без втручання якихось структур на кшталт ТЦК.

"Засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів в автоматичному режимі здійснюється анулювання відстрочки та переведення військовозобов’язаного на загальний військовий облік", — пояснив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може ТЦК анулювати бронювання в 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, за яких умов керівництво підприємства може позбавити працівника бронювання.