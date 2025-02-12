Аннулирование бронирования от мобилизации - как происходит аннулирование

Проверка списков забронированных в ТЦК. Фото: ukr.net

Процесс аннулирования бронирования военнообязанного начинает руководитель предприятия, где работает забронированный. А дальше, после попадания информации в Единый реестр, процедура происходит автоматически.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Кто инициирует аннулирование бронирования

Как пояснил адвокат Юрий Айвазян, комментируя ситуацию с бронированием военнообязанных, аннулирование бронирования может инициировать только руководство организации, где работает забронированный работник.

"Формирование заявления об аннулировании бронирования завершается наложением квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной электронной подписи руководителя государственного органа, критически важного предприятия, критически важного учреждения и направляется в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов", — отметил юрист.

Автоматизация процесса аннулирования брони

Далее, отметил Айвазян, процесс происходит уже автоматически, без вмешательства каких-то структур вроде ТЦК.

"Средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов в автоматическом режиме осуществляется аннулирование отсрочки и перевод военнообязанного на общий воинский учет", — пояснил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, может ли ТЦК аннулировать бронирование в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, при каких условиях руководство предприятия может лишить работника бронирования.