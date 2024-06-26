Військовозобов'язані жінки, військовий облік медиків, анулювання диплома

Жінки-медики під час навчання. Фото: "АрміяInform"

Під час особливого періоду жінки, які мають медичну чи фармацевтичну освіту, можуть бути мобілізовані до лав Збройних сил України на відповідні посади. Анулювати диплом, аби уникнути мобілізації, неможливо.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айзазян.

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Мобілізація жінок

Під час мобілізації в Україні є обов’язковим призов для певної категорії жінок.

Йдеться про тих громадянок України, які за станом здоров’я відповідають нормам придатних до служби, мають медичну чи фармацевтичну спеціальність.

Крім того, українські жінки можуть стати на військовий облік та брати участь у військових діях добровільно.

Чи можливе анулювання диплома

Наявність диплома із відповідною освітою автоматично означає необхідність для жінки стати на військовий облік.

"Ви не можете анулювати диплом", — пояснив юрист громадянці, яка уточнила, чи може вона уникнути процесу мобілізації, відмовившись від своєї медичної освіти.

Нагадаємо, що в Україні найбільша кількість жінок у Збройних силах серед країн-членів НАТО.

Зокрема, зараз служать понад 67 тисяч жінок. 19 тисяч військових — цивільні співробітниці, інші проходили військову підготовку та мають звання.