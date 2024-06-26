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Аннулирование медицинского диплома — отменяет ли это мобилизацию для женщин

26 июня 2024 22:01
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Военнообязанные женщины, военный учет медиков, аннулирование диплома
Женщины-медики во время учебы. Фото: "АрміяInform"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Во время особого периода женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, могут быть мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины на должности. Аннулировать же диплом во избежание мобилизации невозможно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айзазян.

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Мобилизация женщин

Во время мобилизации в Украине обязательный призыв для определенной категории женщин.

Речь идет о гражданках Украины, которые по состоянию здоровья соответствуя нормам пригодных к службе, имеют медицинскую или фармацевтическую специальность.

Кроме того, украинские женщины могут стать на военный учет и участвовать в военных действиях добровольно.

Возможно ли аннулирование диплома

Наличие диплома с соответствующим образованием автоматически означает необходимость женщины стать на военный учет.

"Вы не можете аннулировать диплом", — объяснил юрист гражданке, может ли она избежать процесса мобилизации, отказавшись от своего медицинского образования.

Напомним, что в Украине самое большое количество женщин в Вооруженных силах среди стран-членов НАТО.

В частности, сейчас служат более 67 тысяч женщин. 19 тысяч военных — гражданские сотрудницы, другие проходили военную подготовку и имеют звание.

образование
медики
женщины
мобилизация
женщины на войне

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