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Автоматичний військовий облік — як виправити помилки в даних

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 01:30
Помилка під час автоматичної постановки на облік — як діяти
Електронний військово-обліковий документ. Фото ілюстративне: Міноборони України

В Україні громадяни можуть ставати на військовий облік автоматично. Поставка відбувається шляхом взаємодії реєстру "Оберіг" із Державної міграційною службою. Відвідувати для цього ТЦК та СП не треба.

Про нюанси автоматичної постановки на облік і алгоритм дій у разі виявлення помилок даних у четвер, 10 липня, розповіли в Міністерстві оборони України.

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Які переваги автоматичної постановки на облік

Завдяки автоматичній постановці:

  • військовозобов'язані можуть стати на облік, не витрачаючи час на черги, збір паперів і проходження ВЛК;
  • працівники ТЦК та СП менш завантажені, тому можуть більше зосередитися на мобілізаційних питаннях;
  • вдалося поставити на облік українців, які перебувають за кордоном, і розблокувати їм видачу паспортів;
  • можна ставити на облік українців віком від 17 до 25 років.

Які помилки можуть виникати під час постановки над облік

Іноді на облік потрапляють люди, яких раніше з нього виключили, або ті, що вже є на обліку, але не мають позначку в реєстрі. Причинами таких помилок є великий обсяг мобілізаційної роботи та людський фактор. Наприклад, оператор ТЦК та СП може забути внести в реєстр ідентифікатор особи.

Щоб виправити подібні помилки, потрібно звернутися до ТЦК та СП із документами, що підтверджують виключення чи зняття з обліку, або довести свою належність до іншого військкомату.

Нагадаємо, на сайті мобільного застосунку "Армія+" з'явилася інструкція щодо переведення бійців до іншої військової частини. Військовослужбовцям пропонують пройти невеликий тест.

Також ми повідомляли про нещодавній збій у роботі мобільного застосунку "Резерв+". Користувачі під час входу бачили повідомлення про технічну проблему.

Міноборони військовий призов військовий облік мобілізація військовозобов'язані
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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