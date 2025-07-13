Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Автоматический воинский учет — как исправить ошибки в данных

Автоматический воинский учет — как исправить ошибки в данных

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 01:30
Ошибка при автоматической постановке на учет — как действовать
Электронный военно-учетный документ. Фото иллюстративное: Минобороны Украины

В Украине граждане могут становиться на воинский учет автоматически. Поставка происходит путем взаимодействия реестра "Оберіг" с Государственной миграционной службой. Посещать для этого ТЦК и СП не надо.

О нюансах автоматической постановки на учет и алгоритме действий в случае выявления ошибок данных в четверг, 10 июля, рассказали в Министерстве обороны Украины.

Реклама
Читайте также:

Какие преимущества автоматической постановки на учет

Благодаря автоматической постановке:

  • военнообязанные могут стать на учет, не тратя время на очереди, сбор бумаг и прохождение ВВК;
  • работники ТЦК и СП менее загружены, поэтому могут больше сосредоточиться на мобилизационных вопросах;
  • удалось поставить на учет украинцев, которые находятся за границей, и разблокировать им выдачу паспортов;
  • можно ставить на учет украинцев в возрасте от 17 до 25 лет.

Какие ошибки могут возникать при постановке на учет

Иногда на учет попадают люди, которых ранее из него исключили, или те, которые уже есть на учете, но не имеют отметку в реестре. Причинами таких ошибок является большой объем мобилизационной работы и человеческий фактор. Например, оператор ТЦК и СП может забыть внести в реестр идентификатор лица.

Чтобы исправить подобные ошибки, нужно обратиться в ТЦК и СП с документами, подтверждающими исключение или снятие с учета, или доказать свою принадлежность к другому военкомату.

Напомним, на сайте мобильного приложения "Армия+" появилась инструкция касательно перевода бойцов в другую воинскую часть. Военнослужащим предлагают пройти небольшой тест.

Также мы сообщали о недавнем сбое в работе мобильного приложения "Резерв+". Пользователи при входе видели сообщение о технической проблеме.

Минобороны военный призыв военный учет мобилизация военнообязанные
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации