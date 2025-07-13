Ошибка при автоматической постановке на учет — как действовать

Электронный военно-учетный документ. Фото иллюстративное: Минобороны Украины

В Украине граждане могут становиться на воинский учет автоматически. Поставка происходит путем взаимодействия реестра "Оберіг" с Государственной миграционной службой. Посещать для этого ТЦК и СП не надо.

О нюансах автоматической постановки на учет и алгоритме действий в случае выявления ошибок данных в четверг, 10 июля, рассказали в Министерстве обороны Украины.

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Какие преимущества автоматической постановки на учет

Благодаря автоматической постановке:

военнообязанные могут стать на учет, не тратя время на очереди, сбор бумаг и прохождение ВВК;

работники ТЦК и СП менее загружены, поэтому могут больше сосредоточиться на мобилизационных вопросах;

удалось поставить на учет украинцев, которые находятся за границей, и разблокировать им выдачу паспортов;

можно ставить на учет украинцев в возрасте от 17 до 25 лет.

Какие ошибки могут возникать при постановке на учет

Иногда на учет попадают люди, которых ранее из него исключили, или те, которые уже есть на учете, но не имеют отметку в реестре. Причинами таких ошибок является большой объем мобилизационной работы и человеческий фактор. Например, оператор ТЦК и СП может забыть внести в реестр идентификатор лица.

Чтобы исправить подобные ошибки, нужно обратиться в ТЦК и СП с документами, подтверждающими исключение или снятие с учета, или доказать свою принадлежность к другому военкомату.

Напомним, на сайте мобильного приложения "Армия+" появилась инструкция касательно перевода бойцов в другую воинскую часть. Военнослужащим предлагают пройти небольшой тест.

Также мы сообщали о недавнем сбое в работе мобильного приложения "Резерв+". Пользователи при входе видели сообщение о технической проблеме.