Безкоштовна автошкола для ветеранів та їхніх сімей: усі деталі

Чоловіки звернулися до ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Держава повністю покриває витрати на навчання водінню для ветеранів з інвалідністю та їхніх рідних. Мінветеранів оплачує заняття на спеціально обладнаних автівках для ветеранів. Для старту навчання достатньо пройти медкомісію та укласти відповідний договір з автошколою.

Про це нагадали у Харківському ОЦТК та СП, передає Новини.LIVE.

Реклама

Як ветеранам безплатно навчитися керувати переобладнаним авто

Щоб держава оплатила навчання, кандидату необхідно підписати спеціальний тристоронній договір. Його укладають між спеціалізованою автошколою, учнем та структурним підрозділом з питань ветеранської політики.

Звертатися для оформлення можна за місцем фактичного проживання або офіційної реєстрації до відповідних відділів при обласних військових адміністраціях, районних держадміністраціях чи виконавчих органах місцевих рад.

Заяву дозволяється подавати як у паперовому вигляді, так і дистанційно в електронній формі. До неї обов'язково треба додати копії паспорта, ідентифікаційного коду (або сторінку з відміткою про відмову від нього), документа про відповідний пільговий статус. Члени сімей також подають копію свідоцтва про шлюб, а для дітей вимагається копія свідоцтва про народження.

Читайте також:

Голонвим документом для допуску до занять є медична довідка форми 083/о, яка офіційно підтверджує придатність людини до керування автомобілем за станом здоров'я. Отримавши її та подавши пакет документів, майбутній водій розпочинає теоретичний курс в обраній автошколі, після якого складає іспит у сервісному центрі МВС.

Далі триває практична підготовка до керування безпосередньо на переобладнаному транспорті. Закінчується таке навчання фінальним практичним іспитом у сервісному центрі та отриманням водійського посвідчення.

Якщо ж ветеран або член його родини вже має права відповідної категорії, етап теорії повністю пропускається, і людина одразу проходить практичне перенавчання на пристосованій під її потреби автівці.

Новини.LIVE уже інформували про те, що в Україні стартувала грантова ініціатива VETERAN BUSINESS LAB із бюджетом 200 000 доларів, щоб розвивати та масштабувати чинні ветеранські підприємства. Проєкт втілюють організації EasyBusiness та IREX у межах реінтеграційних програм за підтримки Держдепу США.

Також ветерани без власного житла можуть скористатися державною компенсацією за оренду помешкання, яка щомісяця становить від 3 328 до 6 656 грн залежно від населеного пункту. Щоб оформити виплату, достатньо звернутися із заявою до найближчого ЦНАПу або профільного органу соцзахисту за адресою оренди.