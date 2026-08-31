Бесплатная автошкола для ветеранов и их семей: все подробности

Мужчины обратились в ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Государство полностью покрывает расходы на обучение вождению для ветеранов с инвалидностью и их родственников. Министерство по делам ветеранов оплачивает занятия на специально оборудованных автомобилях для ветеранов. Для начала обучения достаточно пройти медкомиссию и заключить соответствующий договор с автошколой.

Об этом напомнили в Харьковском ОЦТК и СП, передает Новини.LIVE.

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Как ветеранам бесплатно научиться управлять переоборудованным автомобилем

Чтобы государство оплатило обучение, кандидату необходимо подписать специальный трехсторонний договор. Его заключают между специализированной автошколой, учеником и структурным подразделением по вопросам ветеранской политики.

Обращаться для оформления можно по месту фактического проживания или официальной регистрации в соответствующие отделы при областных военных администрациях, районных госадминистрациях или исполнительных органах местных советов.

Заявление можно подавать как в бумажном виде, так и дистанционно в электронной форме. К ней обязательно нужно приложить копии паспорта, идентификационного кода (или страницу с отметкой об отказе от него), документа о соответствующем льготном статусе. Члены семьи также подают копию свидетельства о браке, а для детей требуется копия свидетельства о рождении.

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Основным документом для допуска к занятиям является медицинская справка формы 083/о, которая официально подтверждает пригодность человека к управлению автомобилем по состоянию здоровья. Получив её и подав пакет документов, будущий водитель начинает теоретический курс в выбранной автошколе, после чего сдаёт экзамен в сервисном центре МВД.

Далее следует практическая подготовка к вождению непосредственно на переоборудованном транспортном средстве. Завершается такое обучение финальным практическим экзаменом в сервисном центре и получением водительского удостоверения.

Если же ветеран или член его семьи уже имеет права соответствующей категории, этап теории полностью пропускается, и человек сразу проходит практическую переподготовку на автомобиле, приспособленном под его потребности.

Новини.LIVE уже сообщали о том, что в Украине стартовала грантовая инициатива VETERAN BUSINESS LAB с бюджетом 200 000 долларов, направленная на развитие и расширение действующих ветеранских предприятий. Проект реализуют организации EasyBusiness и IREX в рамках реинтеграционных программ при поддержке Госдепа США.

Также ветераны, не имеющие собственного жилья, могут воспользоваться государственной компенсацией за аренду жилья, которая ежемесячно составляет от 3 328 до 6 656 грн в зависимости от населенного пункта. Чтобы оформить выплату, достаточно обратиться с заявлением в ближайший ЦНАП или профильный орган социальной защиты по адресу аренды.