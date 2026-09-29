Безкоштовна автоцивілка для ветеранів та УБД у 2026 році: умови

Керувнаня авто за посвідчення УБД. Фото: колаж Новини.LIVE

В 2026 році в Україні учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю отримали можливість стовідсотково покрити витрати на автоцивілку. Оформлюючи поліс, вони сплачують лише половину суми, а другу частину держава переказує через застосунок "Дія". Важливою умовою є верифікований статус та наявність податкового номера.

Про це повідомили у Полтавському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Як працює новий механізм компенсації

З початку 2025 року українські ветерани, які самі керують особистим транспортом, зобов'язані мати поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

Учасникам бойових дій та особам, що отримали інвалідність внаслідок війни, держава відшкодовує витрати на автоцивілку в повному обсязі. Процес розділили на два етапи. Спочатку під час укладання договору страхова компанія одразу віднімає 50% від базової ціни, а залишок суми водій вносить із власної кишені. Згодом ці витрачені кошти можна легко повернути.

Вибір страховика та повернення грошей

Оформити такий договір дозволяється у будь-якій компанії, яка входить до Моторного (транспортного) страхового бюро України та наділена правом продавати внутрішні поліси ОСЦПВ.

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Оскільки кожен страховик має законне право самостійно встановлювати початковий розмір премії, ціни на ринку до моменту застосування пільги можуть суттєво відрізнятися. Знайти повний перелік акредитованих компаній можна на офіційному сайті МТСБУ.

Після оплати своєї половини вартості ветерану достатньо зайти в застосунок "Дія" та надіслати заяву на відшкодування. Якщо заявник виконав усі вимоги, держава автоматично перекаже залишок коштів на його "Дія.Картку".

Хто має право на пільгу

Отримати 100% покриття вартості страхування можуть виключно повнолітні громадяни. Головною вимогою є наявність офіційного статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, який обов'язково має підтягуватися у "Дії". Крім того, реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника повинен бути успішно верифікований у відповідних державних реєстрах.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українські військові, які офіційно змінили прізвище, зобов'язані переоформити посвідчення учасника бойових дій (УБД), оскільки старий документ стає недійсним. Для отримання нового зразка до ТЦК необхідно надати попереднє посвідчення разом із талонами, свіжі фотокартки та копії документів, що підтверджують зміну персональних даних.

Також читайте на Новини.LIVE відповіді на найпоширеніші питання серед захисників і ветеранів про порядок оформлення пільг, знижки на оплату комунальних послуг, перелік соціальних прав для дружин та дітей військових, а також алгоритм звернення до держорганів за цими послугами.