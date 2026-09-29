Бесплатная автогражданка для ветеранов и УБД в 2026 году: условия

Управление автомобилем по удостоверению УБД. Фото: коллаж Новини.LIVE

В 2026 году в Украине участники боевых действий и ветераны с инвалидностью получили возможность полностью покрыть расходы на автогражданку. Оформляя полис, они оплачивают лишь половину суммы, а вторую часть государство перечисляет через приложение "Дія". Важным условием является подтвержденный статус и наличие налогового номера.

Об этом сообщили в Полтавском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Как работает новый механизм компенсации

С начала 2025 года украинские ветераны, самостоятельно управляющие личным транспортом, обязаны иметь полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности.

Участникам боевых действий и лицам, получившим инвалидность в результате войны, государство возмещает расходы на автогражданку в полном объеме. Процесс разделили на два этапа. Сначала при заключении договора страховая компания сразу вычитает 50% от базовой цены, а остаток суммы водитель вносит из собственного кармана. Впоследствии эти потраченные средства можно легко вернуть.

Выбор страховщика и возврат денег

Оформить такой договор можно в любой компании, входящей в Моторное (транспортное) страховое бюро Украины и имеющей право продавать внутренние полисы ОСАГО.

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Поскольку каждый страховщик имеет законное право самостоятельно устанавливать исходный размер премии, цены на рынке до момента применения льготы могут существенно различаться. Полный перечень аккредитованных компаний можно найти на официальном сайте МТСБУ.

После оплаты своей половины стоимости ветерану достаточно зайти в приложение "Дія" и отправить заявление на возмещение. Если заявитель выполнил все требования, государство автоматически перечислит остаток средств на его "Дія.Картку".

Кто имеет право на льготу

Получить 100% покрытие стоимости страхования могут исключительно совершеннолетние граждане. Главным требованием является наличие официального статуса участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, который обязательно должен быть подтвержден в приложении «Дия». Кроме того, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика заявителя должен быть успешно верифицирован в соответствующих государственных реестрах.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинские военные, официально сменившие фамилию, обязаны переоформить удостоверение участника боевых действий (УБД), поскольку старый документ теряет силу. Для получения удостоверения нового образца в ТЦК необходимо предоставить предыдущее удостоверение вместе с талонами, свежими фотографиями и копиями документов, подтверждающих изменение персональных данных.

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