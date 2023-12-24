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"Азов" потребує зв'язківця — скільки платять та які обов'язки

24 грудня 2023 04:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
"Азов" потребує зв'язківця — скільки платять та які обов'язки
Бійці полку "Азов" працюють над планом операції. Фото: azov.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Бійці легендарного "Азову" шукають в батальйони та інші підрозділи зв'язківця. Зарплату обіцяють від 25 до 125 тис. грн, а також доплату в розмірі 3300 грн/день.

Про це йдеться на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Вакансія Зв'язківець в "Азов"

Серед обов'язків до кандидата на посаду зв'язківця такі:

  • обслуговування засобів військового зв’язку та контроль їхньої роботи;
  • моніторинг якості передачі сигналів між точками зв’язку;
  • робота з несправностями приладів і ліній військового зв’язку;
  • проєктування і створення нових схем телекомунікаційного або радіоповідомлення;
  • організація роботи мобільних і переносних станцій військового зв’язку;
  • відновлення засобів і способів зв’язку в зонах проведення воєнних операцій, наслідків стихійних лих, аварій;
  • шифрування військових повідомлень;
  • перехоплення інформації супротивника;
  • диверсійні роботи з ушкодження каналів повідомлення ворожих підрозділів.
Вакансія Зв'язківець на платформі з пошуку роботи Work.ua
Вакансія Зв'язківець на платформі з пошуку роботи Work.ua. Фото: скриншот

Які вимоги до зв'язківця

До потенційного працівника є низка вимог, куди входять відповідна освіта та певні особисті характеристики:

  • профільна освіта або спеціальна підготовка;
  • відмінне знання всіх видів і спосіб організації військового зв’язку (у тому числі його шифрування);
  • розуміння основ електромеханіки, електротехніки, інтернет-технологій, а також теле- й радіокомунікацій;
  • навички виконання спеціальних монтажних і ремонтних робіт;
  • вміння правильно використовувати необхідні обладнання, призначені для контролю різних засобів зв’язку;
  • міцне здоров’я;
  • чітка дикція;
  • вміння швидко сприймати і запам’ятовувати інформацію;
  • відповідальність, уважність і зібраність.

Своєю чергою "Азов" пропонує такі умови, як офіційна мобілізація до закінчення воєнного стану або змога служити за контрактом. Також є можливість військовому перевестись з інших підрозділів. За виконання обов'язків у зоні бойових дій обіцяють доплату в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, що 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" шукає начальника складу. Які вимоги до кандидата та яку оплату обіцяють за роботу.

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