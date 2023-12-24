"Азов" потребує зв'язківця — скільки платять та які обов'язки

Бійці полку "Азов" працюють над планом операції. Фото: azov.org.ua

Бійці легендарного "Азову" шукають в батальйони та інші підрозділи зв'язківця. Зарплату обіцяють від 25 до 125 тис. грн, а також доплату в розмірі 3300 грн/день.

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Серед обов'язків до кандидата на посаду зв'язківця такі:

обслуговування засобів військового зв’язку та контроль їхньої роботи;

моніторинг якості передачі сигналів між точками зв’язку;

робота з несправностями приладів і ліній військового зв’язку;

проєктування і створення нових схем телекомунікаційного або радіоповідомлення;

організація роботи мобільних і переносних станцій військового зв’язку;

відновлення засобів і способів зв’язку в зонах проведення воєнних операцій, наслідків стихійних лих, аварій;

шифрування військових повідомлень;

перехоплення інформації супротивника;

диверсійні роботи з ушкодження каналів повідомлення ворожих підрозділів.

Вакансія Зв'язківець на платформі з пошуку роботи Work.ua. Фото: скриншот

Які вимоги до зв'язківця

До потенційного працівника є низка вимог, куди входять відповідна освіта та певні особисті характеристики:

профільна освіта або спеціальна підготовка;

відмінне знання всіх видів і спосіб організації військового зв’язку (у тому числі його шифрування);

розуміння основ електромеханіки, електротехніки, інтернет-технологій, а також теле- й радіокомунікацій;

навички виконання спеціальних монтажних і ремонтних робіт;

вміння правильно використовувати необхідні обладнання, призначені для контролю різних засобів зв’язку;

міцне здоров’я;

чітка дикція;

вміння швидко сприймати і запам’ятовувати інформацію;

відповідальність, уважність і зібраність.

Своєю чергою "Азов" пропонує такі умови, як офіційна мобілізація до закінчення воєнного стану або змога служити за контрактом. Також є можливість військовому перевестись з інших підрозділів. За виконання обов'язків у зоні бойових дій обіцяють доплату в розмірі 3300 грн/день.

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