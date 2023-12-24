"Азов" потребує зв'язківця — скільки платять та які обов'язки
Бійці легендарного "Азову" шукають в батальйони та інші підрозділи зв'язківця. Зарплату обіцяють від 25 до 125 тис. грн, а також доплату в розмірі 3300 грн/день.
Про це йдеться на сайті пошуку роботи Work.ua.
Вакансія Зв'язківець в "Азов"
Серед обов'язків до кандидата на посаду зв'язківця такі:
- обслуговування засобів військового зв’язку та контроль їхньої роботи;
- моніторинг якості передачі сигналів між точками зв’язку;
- робота з несправностями приладів і ліній військового зв’язку;
- проєктування і створення нових схем телекомунікаційного або радіоповідомлення;
- організація роботи мобільних і переносних станцій військового зв’язку;
- відновлення засобів і способів зв’язку в зонах проведення воєнних операцій, наслідків стихійних лих, аварій;
- шифрування військових повідомлень;
- перехоплення інформації супротивника;
- диверсійні роботи з ушкодження каналів повідомлення ворожих підрозділів.
Які вимоги до зв'язківця
До потенційного працівника є низка вимог, куди входять відповідна освіта та певні особисті характеристики:
- профільна освіта або спеціальна підготовка;
- відмінне знання всіх видів і спосіб організації військового зв’язку (у тому числі його шифрування);
- розуміння основ електромеханіки, електротехніки, інтернет-технологій, а також теле- й радіокомунікацій;
- навички виконання спеціальних монтажних і ремонтних робіт;
- вміння правильно використовувати необхідні обладнання, призначені для контролю різних засобів зв’язку;
- міцне здоров’я;
- чітка дикція;
- вміння швидко сприймати і запам’ятовувати інформацію;
- відповідальність, уважність і зібраність.
Своєю чергою "Азов" пропонує такі умови, як офіційна мобілізація до закінчення воєнного стану або змога служити за контрактом. Також є можливість військовому перевестись з інших підрозділів. За виконання обов'язків у зоні бойових дій обіцяють доплату в розмірі 3300 грн/день.
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