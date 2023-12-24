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"Азов" нуждается в связисте — сколько платят и какие обязанности

24 декабря 2023 04:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Азов" нуждается в связисте — сколько платят и какие обязанности
Бойцы полка "Азов" работают над планом операции. Фото: azov.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бойцы легендарного "Азова" ищут в батальоны и другие подразделения связиста. Зарплату обещают от 25 до 125 тыс. грн, а также доплату в размере 3300 грн/день.

Об этом говорится на сайте поиска работы Work.ua.

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Вакансия Связист в "Азов"

Среди обязанностей к кандидату на должность связиста следующие:

  • обслуживание средств военной связи и контроль их работы;
  • мониторинг качества передачи сигналов между точками связи;
  • работа с неисправностями приборов и линий военной связи;
  • проектирование и создание новых схем телекоммуникационного или радиосообщения;
  • организация работы мобильных и переносных станций военной связи;
  • восстановление средств и способов связи в зонах проведения военных операций, последствий стихийных бедствий, аварий;
  • шифрование военных сообщений;
  • перехват информации противника;
  • диверсионные работы по повреждению каналов сообщения вражеских подразделений.
Вакансия Связист на платформе по поиску работы Work.ua
Вакансия Связист на платформе по поиску работы Work.ua. Фото: скриншот

Какие требования к связисту

К потенциальному работнику есть ряд требований, включающих соответствующее образование и определенные личные характеристики:

  • профильное образование или специальная подготовка;
  • отличное знание всех видов и способ организации военной связи (в том числе его шифрование);
  • понимание основ электромеханики, электротехники, интернет-технологий, а также теле- и радиокоммуникаций;
  • навыки выполнения специальных монтажных и ремонтных работ;
  • умение правильно использовать необходимые оборудования, предназначенные для контроля разных средств связи;
  • крепкое здоровье;
  • четкая дикция;
  • умение быстро воспринимать и запоминать информацию;
  • ответственность, внимательность и собранность.

В свою очередь, "Азов" предлагает такие условия, как официальная мобилизация до окончания военного положения или возможность служить по контракту. Также есть возможность военному перевестись из других подразделений. За исполнение обязанностей в зоне боевых действий обещают доплату в размере 3300 грн/день.

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