"Азов" нуждается в связисте — сколько платят и какие обязанности

Бойцы полка "Азов" работают над планом операции. Фото: azov.org.ua

Бойцы легендарного "Азова" ищут в батальоны и другие подразделения связиста. Зарплату обещают от 25 до 125 тыс. грн, а также доплату в размере 3300 грн/день.

Об этом говорится на сайте поиска работы Work.ua.

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Среди обязанностей к кандидату на должность связиста следующие:

обслуживание средств военной связи и контроль их работы;

мониторинг качества передачи сигналов между точками связи;

работа с неисправностями приборов и линий военной связи;

проектирование и создание новых схем телекоммуникационного или радиосообщения;

организация работы мобильных и переносных станций военной связи;

восстановление средств и способов связи в зонах проведения военных операций, последствий стихийных бедствий, аварий;

шифрование военных сообщений;

перехват информации противника;

диверсионные работы по повреждению каналов сообщения вражеских подразделений.

Вакансия Связист на платформе по поиску работы Work.ua. Фото: скриншот

Какие требования к связисту

К потенциальному работнику есть ряд требований, включающих соответствующее образование и определенные личные характеристики:

профильное образование или специальная подготовка;

отличное знание всех видов и способ организации военной связи (в том числе его шифрование);

понимание основ электромеханики, электротехники, интернет-технологий, а также теле- и радиокоммуникаций;

навыки выполнения специальных монтажных и ремонтных работ;

умение правильно использовать необходимые оборудования, предназначенные для контроля разных средств связи;

крепкое здоровье;

четкая дикция;

умение быстро воспринимать и запоминать информацию;

ответственность, внимательность и собранность.

В свою очередь, "Азов" предлагает такие условия, как официальная мобилизация до окончания военного положения или возможность служить по контракту. Также есть возможность военному перевестись из других подразделений. За исполнение обязанностей в зоне боевых действий обещают доплату в размере 3300 грн/день.

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