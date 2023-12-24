"Азов" нуждается в связисте — сколько платят и какие обязанности
Бойцы легендарного "Азова" ищут в батальоны и другие подразделения связиста. Зарплату обещают от 25 до 125 тыс. грн, а также доплату в размере 3300 грн/день.
Об этом говорится на сайте поиска работы Work.ua.
Вакансия Связист в "Азов"
Среди обязанностей к кандидату на должность связиста следующие:
- обслуживание средств военной связи и контроль их работы;
- мониторинг качества передачи сигналов между точками связи;
- работа с неисправностями приборов и линий военной связи;
- проектирование и создание новых схем телекоммуникационного или радиосообщения;
- организация работы мобильных и переносных станций военной связи;
- восстановление средств и способов связи в зонах проведения военных операций, последствий стихийных бедствий, аварий;
- шифрование военных сообщений;
- перехват информации противника;
- диверсионные работы по повреждению каналов сообщения вражеских подразделений.
Какие требования к связисту
К потенциальному работнику есть ряд требований, включающих соответствующее образование и определенные личные характеристики:
- профильное образование или специальная подготовка;
- отличное знание всех видов и способ организации военной связи (в том числе его шифрование);
- понимание основ электромеханики, электротехники, интернет-технологий, а также теле- и радиокоммуникаций;
- навыки выполнения специальных монтажных и ремонтных работ;
- умение правильно использовать необходимые оборудования, предназначенные для контроля разных средств связи;
- крепкое здоровье;
- четкая дикция;
- умение быстро воспринимать и запоминать информацию;
- ответственность, внимательность и собранность.
В свою очередь, "Азов" предлагает такие условия, как официальная мобилизация до окончания военного положения или возможность служить по контракту. Также есть возможность военному перевестись из других подразделений. За исполнение обязанностей в зоне боевых действий обещают доплату в размере 3300 грн/день.
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