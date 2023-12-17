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"Азов" шукає водіїв трала з оплатою до 125 000 грн — які обов'язки та умови

17 грудня 2023 04:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
"Азов" шукає водіїв трала з оплатою до 125 000 грн — які обов'язки та умови
Бійці полку "Азов". Фото: azov.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Легендарний полк "Азов" шукає водія трала з оплатою від 25 000 до 125 000 грн, також обіцяють доплату за перебування в зоні бойових дій — 3300 грн/день. Для цього потрібен досвід роботи за цією спеціальністю від 2 років, посвідчення водія категорії СЕ тощо.

Відповідна вакансія розміщена на сайті з пошуку роботи Work.ua.

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Зазначається, що 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" шукає фахівців, обов'язки яких знання ПДР, забезпечення транспортування авто тралом, слідкування за чистотою авто, своєчасний ремонт та інші.

Скриншот повідомлення з платформи Work.ua вакансії "Водій трала, військовослужбовець" в "Азов"
Скриншот повідомлення з платформи Work.ua вакансії "Водій трала, військовослужбовець" в "Азов"

"Обов’язки: забезпечення безпечного та своєчасного транспортування великогабаритних вантажів тралом; дотримання правил та вимог дорожнього руху; обслуговування та технічна підтримка трала; перевірка та забезпечення правильного завантаження та розтяжки вантажу; збереження чистоти та порядку в автомобілі; проведення мінімального технічного обслуговування трала", — йдеться в вакансії.

Серед вимог до кандидата такі:

  • досвід роботи водієм трала від 2 років;
  • водійське посвідчення категорії "СЕ";
  • вміння працювати в команді та дотримуватися встановлених правил та процедур;
  • досвід військової служби на посаді водія або суміжних посадах буде перевагою.

Натомість "Азов" пропонує офіційну мобілізацію на період до закінчення воєнного стану чи можливість підписання контракту, оплату відповідно до стандартів ЗСУ та можливість переведення чинних військовослужбовців з інших підрозділів. 

Також через ймовірність виконання обов'язків в зоні бойових дій обіцяють додаткову плату в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, що "Азов" шукає багатьох фахівців на роботу за високу заробітну плату та навіть доплату за перебування в зоні бойових дій. Наразі потребують зварювальників.

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