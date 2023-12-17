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"Азов" ищет водителей трала с оплатой до 125 000 грн — какие обязанности и условия

17 декабря 2023 04:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Азов" ищет водителей трала с оплатой до 125 000 грн — какие обязанности и условия
Бойцы полка "Азов". Фото: azov.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Легендарный полк "Азов" ищет водителя трала с оплатой от 25 000 до 125 000 грн, также обещают доплату за пребывание в зоне боевых действий — 3300 грн/день. Для этого требуется опыт работы по этой специальности от 2 лет, водительское удостоверение категории СЕ и т.д.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua.

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Отмечается, что 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" ищет специалистов, обязанности которых знание ПДД, обеспечение транспортировки авто тралом, слежение за чистотой авто, своевременный ремонт и другие.

Скриншот сообщения с платформы Work.ua вакансии "Водитель трала, военнослужащий" в "Азов"
Скриншот сообщения с платформы Work.ua вакансии "Водитель трала, военнослужащий" в "Азов"

"Обязанности: обеспечение безопасной и своевременной транспортировки крупногабаритных грузов по тралу; соблюдение правил и требований дорожного движения; обслуживание и техническая поддержка трала; проверка и обеспечение правильной загрузки и растяжки груза; сохранение чистоты и порядка в автомобиле; проведение минимального технического обслуживания трала", — говорится в вакансии.

Среди требований к кандидату следующие:

  • опыт работы водителем трала от 2 лет;
  • водительское удостоверение категории "СЕ";
  • умение работать в команде и соблюдать установленные правила и процедуры;
  • опыт военной службы в должности водителя или смежных должностях будет преимуществом.

"Азов" предлагает официальную мобилизацию на период до окончания военного положения или возможность подписания контракта, оплату в соответствии со стандартами ВСУ и возможность перевода действующих военнослужащих из других подразделений.

Также из-за вероятности исполнения обязанностей в зоне боевых действий обещают дополнительную плату в размере 3300 грн/день.

Напомним, что "Азов" ищет многих специалистов на работу за высокую заработную плату и даже доплату за пребывание в зоне боевых действий. Сейчас нуждаются в сварщиках.

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