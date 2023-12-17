"Азов" ищет водителей трала с оплатой до 125 000 грн — какие обязанности и условия
Легендарный полк "Азов" ищет водителя трала с оплатой от 25 000 до 125 000 грн, также обещают доплату за пребывание в зоне боевых действий — 3300 грн/день. Для этого требуется опыт работы по этой специальности от 2 лет, водительское удостоверение категории СЕ и т.д.
Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua.
Вакансия "Водитель трала" в Украине
Отмечается, что 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" ищет специалистов, обязанности которых знание ПДД, обеспечение транспортировки авто тралом, слежение за чистотой авто, своевременный ремонт и другие.
"Обязанности: обеспечение безопасной и своевременной транспортировки крупногабаритных грузов по тралу; соблюдение правил и требований дорожного движения; обслуживание и техническая поддержка трала; проверка и обеспечение правильной загрузки и растяжки груза; сохранение чистоты и порядка в автомобиле; проведение минимального технического обслуживания трала", — говорится в вакансии.
Среди требований к кандидату следующие:
- опыт работы водителем трала от 2 лет;
- водительское удостоверение категории "СЕ";
- умение работать в команде и соблюдать установленные правила и процедуры;
- опыт военной службы в должности водителя или смежных должностях будет преимуществом.
"Азов" предлагает официальную мобилизацию на период до окончания военного положения или возможность подписания контракта, оплату в соответствии со стандартами ВСУ и возможность перевода действующих военнослужащих из других подразделений.
Также из-за вероятности исполнения обязанностей в зоне боевых действий обещают дополнительную плату в размере 3300 грн/день.
Напомним, что "Азов" ищет многих специалистов на работу за высокую заработную плату и даже доплату за пребывание в зоне боевых действий. Сейчас нуждаются в сварщиках.
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