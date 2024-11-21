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Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку онлайн — що відомо

21 листопада 2024 01:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Умєров розповів, що тепер багатодітні батьки можуть отримати відстрочку онлайн у застосунку "Резерв+"
Чоловік тримає телефон з Резерв+. Фото: Новини.LIVE
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Застосунок "Резерв+" продовжує оновлюватись та отримувати нові функції. Відтепер, відстрочку від мобілізації можуть отримати багатодітні батьки.

Про це у середу, 20 листопада, на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

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Що відомо

"Зробили ще один важливий крок у напрямку цифровізації військової сфери. Відтепер у застосунку "Резерв+" з’явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків. Наразі це стосується сімей, які виховують трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі", — написав Умєров.

Він уточнив, що цей процес дуже простий. Для цього потрібно виконати лише два кроки:

  • авторизуватися у застосунку "Резерв+";
  • надіслати запит на оформлення відстрочки.

Після виконання цих дій система автоматично перев перевірить статус особи. Якщо людина відповідає вимогам, інформація про відстрочку автоматично з'явиться в електронному військовому документі.

"Ми працюємо над тим, щоб незабаром у "Резерв+" стали доступними всі типи відстрочок для багатодітних батьків. Також прагнемо, аби онлайн-оформлення відстрочок стало можливим для інших категорій громадян.
Діджиталіз", — резюмував міністр.

Нагадаємо, нещодавно глава Міноборони України Рустем Умєров розповів, що близько 150 тисяч українців самостійно оформили собі відстрочку від мобілізації за допомогою застосунку "Ререзв+". Ще понад 3,5 мільйона обновили там свої дані.

Також ми писали, що Верховна Рада України надала право на відстрочку від мобілізації цивільним, які пройшли російський полон. Цей законопроєкт також спрощує порядок надання відстрочки тим, чиї близькі родичі зникли безвісти.

Україна мобілізація Міністерство оборони війна в Україні резерв

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