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Многодетные отцы могут получить отсрочку онлайн — что известно

21 ноября 2024 01:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Умеров рассказал, что теперь многодетные отцы могут получить отсрочку онлайн в приложении "Резерв+"
Мужчина держит телефон с резервом. Фото: Новости.
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Приложение "Резерв+" продолжает обновляться и получать новые функции. Теперь отсрочку от мобилизации могут получить многодетные отцы.

Об этом в среду, 20 ноября, на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Что известно

"Сделали еще один важный шаг в направлении цифровизации военной сферы. Отныне в приложении "Резерв+" появилась возможность оформить отсрочку от мобилизации для многодетныъ отцов. В настоящее время это касается семей, воспитывающих троих несовершеннолетних детей в совместном браке", — написал Умеров.

Он уточнил, что этот процесс очень простой. Для этого нужно выполнить всего два шага:

  • авторизироваться в приложении "Резерв+";
  • отправить запрос на оформление отсрочки.

После выполнения этих действий система автоматически проверит статус личности. Если человек отвечает требованиям, то информация об отсрочке автоматически появится в электронном военном документе.

"Мы работаем над тем, чтобы в скором времени в "Резерв+" стали доступны все типы отсрочек для многодетных родителей. Также стремимся к тому, чтобы онлайн-оформление отсрочок стало возможным для других категорий граждан Диджитализ", — резюмировал министр.

Напомним, недавно глава Минобороны Украины Рустем Умеров рассказал, что около 150 тысяч украинцев самостоятельно оформили себе отсрочку от мобилизации с помощью приложения "Ререзв+". Еще более 3,5 миллионов обновили там свои данные.

Также мы писали, что Верховная Рада Украины предоставила право на отсрочку от мобилизации гражданским, которые прошли российский плен. Этот законопроект также упрощает порядок предоставления отсрочки тем, чьи близкие родственники пропали без вести.

Украина мобилизация Министерство обороны война в Украине резерв

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