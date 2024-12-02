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Багатодітним батькам не дають відстрочку в Резерв+ — як діяти

2 грудня 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Резерв+ не дає відстрочку багатодітним батькам — як виправити помилку
Резерв+ на смартфоні. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Багатодітні батьки, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, згідно з чинним законодавством, мають право на відстрочку від мобілізації. Однак інколи таке право ігнорується, особливо через технічні проблеми в додатку "Резерв+". 

Що робити в таких випадках пояснили юристи Inseinia.

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Перше, що потрібно зробити, — з'ясувати, чому вам відмовлено у відстрочці.

Причини можуть бути різними, серед них:

  • неправильне оформлення статусу багатодітної сім’ї;
  • неповний комплект документів, що підтверджують статус багатодітного батька;
  • відсутність підтвердження утримання трьох і більше дітей;
  • недостовірні або неповні дані у реєстрі "Оберіг";
  • технічні збої в роботі "Резерв+".

Для підтвердження свого права на відстрочку багатодітний батько має подати документи, що включають:

  • свідоцтва про народження дітей, які підтверджують його батьківство.
  • документи про сімейний стан (свідоцтво про шлюб або рішення про розлучення).
  • угоду між батьками чи судові рішення, які підтверджують факт утримання дітей.
  • документи про аліментні зобов'язання (якщо такі є).

Переконайтеся, що всі подані папери містять актуальну інформацію та відповідають законодавчим вимогам.

Що робити після відмови

Якщо причиною відмови стали неточності у документах, слід їх скоригувати та подати заяву повторно. Закон дозволяє це робити необмежену кількість разів.

У разі необґрунтованої відмови ви маєте право подати скаргу до вищого органу територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). А також звернутися до суду з позовом про скасування відмови.
Якщо у вас немає змоги самостійно займатися питаннями документального оформлення чи оскарження, зверніться до адвоката. Фахівець може взяти на себе всю процедуру, зокрема складання позовів та супровід у суді.

Зміни в законодавстві для багатодітних батьків

У серпні 2024 року Кабінет Міністрів України оновив правила надання відстрочки для багатодітних батьків. Нововведення передбачають чіткий перелік документів і спрощують процедуру оформлення відстрочки. Це може зменшити ризик технічних та бюрократичних помилок.

Відмова у відстрочці не означає, щовтрату права на неї. Головне — вчасно виявити причину, виправити помилки та діяти відповідно до закону. 

Нагадаємо, заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко пояснила, як діяти, якщо у Резерв+ некоретні дані та що з цього можна виправити виключно після візиту в ТЦК.

Також юрист пояснив, що робити, якщо на кордоні застосунок Резерв+ починає працювати зі збоями.

мобілізація відстрочка батьки юрист резерв

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