Резерв+ не дає відстрочку багатодітним батькам — як виправити помилку

Резерв+ на смартфоні. Фото: УНІАН

Багатодітні батьки, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, згідно з чинним законодавством, мають право на відстрочку від мобілізації. Однак інколи таке право ігнорується, особливо через технічні проблеми в додатку "Резерв+".

Що робити в таких випадках пояснили юристи Inseinia.

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Перше, що потрібно зробити, — з'ясувати, чому вам відмовлено у відстрочці.

Причини можуть бути різними, серед них:

неправильне оформлення статусу багатодітної сім’ї;

неповний комплект документів, що підтверджують статус багатодітного батька;

відсутність підтвердження утримання трьох і більше дітей;

недостовірні або неповні дані у реєстрі "Оберіг";

технічні збої в роботі "Резерв+".

Для підтвердження свого права на відстрочку багатодітний батько має подати документи, що включають:

свідоцтва про народження дітей, які підтверджують його батьківство.

документи про сімейний стан (свідоцтво про шлюб або рішення про розлучення).

угоду між батьками чи судові рішення, які підтверджують факт утримання дітей.

документи про аліментні зобов'язання (якщо такі є).

Переконайтеся, що всі подані папери містять актуальну інформацію та відповідають законодавчим вимогам.

Що робити після відмови

Якщо причиною відмови стали неточності у документах, слід їх скоригувати та подати заяву повторно. Закон дозволяє це робити необмежену кількість разів.

У разі необґрунтованої відмови ви маєте право подати скаргу до вищого органу територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). А також звернутися до суду з позовом про скасування відмови.

Якщо у вас немає змоги самостійно займатися питаннями документального оформлення чи оскарження, зверніться до адвоката. Фахівець може взяти на себе всю процедуру, зокрема складання позовів та супровід у суді.

Зміни в законодавстві для багатодітних батьків

У серпні 2024 року Кабінет Міністрів України оновив правила надання відстрочки для багатодітних батьків. Нововведення передбачають чіткий перелік документів і спрощують процедуру оформлення відстрочки. Це може зменшити ризик технічних та бюрократичних помилок.

Відмова у відстрочці не означає, щовтрату права на неї. Головне — вчасно виявити причину, виправити помилки та діяти відповідно до закону.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко пояснила, як діяти, якщо у Резерв+ некоретні дані та що з цього можна виправити виключно після візиту в ТЦК.

Також юрист пояснив, що робити, якщо на кордоні застосунок Резерв+ починає працювати зі збоями.