Резерв+ не дає відстрочку багатодітним батькам — як виправити помилку

Багатодітним батькам не дають відстрочку в Резерв+ — як діяти
Багатодітні батьки, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, згідно з чинним законодавством, мають право на відстрочку від мобілізації. Однак інколи таке право ігнорується, особливо через технічні проблеми в додатку "Резерв+".
Що робити в таких випадках пояснили юристи Inseinia.
Чому Резерв+ може відмовити у відстрочці багатодітному батькові
Перше, що потрібно зробити, — з'ясувати, чому вам відмовлено у відстрочці.
Причини можуть бути різними, серед них:
- неправильне оформлення статусу багатодітної сім’ї;
- неповний комплект документів, що підтверджують статус багатодітного батька;
- відсутність підтвердження утримання трьох і більше дітей;
- недостовірні або неповні дані у реєстрі "Оберіг";
- технічні збої в роботі "Резерв+".
Для підтвердження свого права на відстрочку багатодітний батько має подати документи, що включають:
- свідоцтва про народження дітей, які підтверджують його батьківство.
- документи про сімейний стан (свідоцтво про шлюб або рішення про розлучення).
- угоду між батьками чи судові рішення, які підтверджують факт утримання дітей.
- документи про аліментні зобов'язання (якщо такі є).
Переконайтеся, що всі подані папери містять актуальну інформацію та відповідають законодавчим вимогам.
Що робити після відмови
Якщо причиною відмови стали неточності у документах, слід їх скоригувати та подати заяву повторно. Закон дозволяє це робити необмежену кількість разів.
У разі необґрунтованої відмови ви маєте право подати скаргу до вищого органу територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). А також звернутися до суду з позовом про скасування відмови.
Якщо у вас немає змоги самостійно займатися питаннями документального оформлення чи оскарження, зверніться до адвоката. Фахівець може взяти на себе всю процедуру, зокрема складання позовів та супровід у суді.
Зміни в законодавстві для багатодітних батьків
У серпні 2024 року Кабінет Міністрів України оновив правила надання відстрочки для багатодітних батьків. Нововведення передбачають чіткий перелік документів і спрощують процедуру оформлення відстрочки. Це може зменшити ризик технічних та бюрократичних помилок.
Відмова у відстрочці не означає, щовтрату права на неї. Головне — вчасно виявити причину, виправити помилки та діяти відповідно до закону.
Нагадаємо, заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко пояснила, як діяти, якщо у Резерв+ некоретні дані та що з цього можна виправити виключно після візиту в ТЦК.
Також юрист пояснив, що робити, якщо на кордоні застосунок Резерв+ починає працювати зі збоями.
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