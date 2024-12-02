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Многодетным родителям не дают отсрочку в Резерв+ — что делать

2 декабря 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Резерв+ не дает отсрочку многодетным родителям - как исправить ошибку
Резерв+ на смартфоне. Фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Многодетные родители, которые воспитывают троих и более детей младше 18 лет, согласно действующему законодательству, имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако иногда такое право игнорируется, особенно из-за технических проблем в приложении "Резерв+".

Что делать в таких случаях объяснили юристы Inseinia.

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Первое, что нужно сделать, – выяснить, почему вам отказано в отсрочке.

Причины могут быть разными, среди них:

  • неправильное оформление статуса многодетной семьи;
  • неполный комплект документов, подтверждающих статус многодетного отца;
  • отсутствие подтверждения содержания троих и более детей;
  • недостоверные или неполные данные в реестре "Оберег";
  • технические сбои в работе "Резерв+".

Для подтверждения своего права на отсрочку многодетный отец должен предоставить документы, включающие:

  • свидетельства о рождении детей, подтверждающих его отцовство.
  • документы о семейном положении (свидетельство о браке или решение о разводе).
  • соглашение между родителями или судебные решения, подтверждающие факт содержания детей.
  • документы об алиментных обязательствах (если таковые имеются).

Убедитесь, что все данные бумаги содержат актуальную информацию и соответствуют законодательным требованиям.

Что делать после отказа

Если причиной отказа стали неточности в документах, следует скорректировать их и подать заявление повторно. Закон позволяет это делать огромное количество раз.

В случае необоснованного отказа вы имеете право подать жалобу в высший орган территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). А также обратиться в суд с иском об отмене отказа.
Если у вас нет возможности самостоятельно заниматься вопросами документального оформления или обжалования, обратитесь к адвокату. Специалист может взять на себя всю процедуру, в частности, составление исков и сопровождение в суде.

Изменения в законодательстве для многодетных родителей

В августе 2024 года Кабинет Министров обновил правила предоставления отсрочки для многодетных родителей. Нововведения подразумевают четкий перечень документов и упрощают процедуру оформления отсрочки. Это может снизить риск технических и бюрократических ошибок.

Отказ в отсрочке не означает, что потеря права на нее. Главное — своевременно выявить причину, исправить ошибки и действовать согласно закону.

Напомним, заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко объяснила, как действовать, если у Резерв+ некорректные данные и что из этого можно исправить только после визита в ТЦК.

Также юрист объяснил, что делать, если на границе приложение Резерв+ начинает работать со сбоями.

мобилизация отсрочка родители юрист резерв

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