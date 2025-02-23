Баптист не схотів долучатися до війська — як його покарав суд

Будівля Кременецького районного суду Тернопільської області. Фото: Кременецький районний суд Тернопільської області/Facebook

Військовозобов'язаний чоловік ухилився від мобілізації через релігійні переконання. За вчинене його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Кременецький районний суд Тернопільської області ухвалив 17 лютого.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у лютому 2024 року фігурант відмовився від отримання повістки, а день, коли мав відправитися на службу, не прийшов до ТЦК та СП і не пояснив причину своєї неявки. Під час судового засідання обвинувачений пояснив, що вже 11 років є баптистом, тому не може користуватися зброєю. За словами чоловіка, він декілька разів надав працівникам ТЦК та СП довідку, що підтверджує його належність до цієї релігійної організації. Також він повідомляв, що готовий проходити альтернативну службу. Юрист ТЦК та СП на це відповіла, що альтернативна служба можливо лише в разі строкової військової служби, якої в умовах повномасштабного вторгнення немає. Пастор релігійної організації, яку відвідує військовозобов'язаний, підтвердив, що чоловік від 2014 року є прихожанином церкви євангельських християн-баптистів.

Рішення суду

Суддя дійшов висновку, що чоловік, якого призвали на військову службу за мобілізацією, необов'язково мав брати до рук зброю. У війську він міг будувати укріплення, вивозити поранених бійців, ремонтувати техніку, перевозити вантажі, тобто виконувати обов'язки, які не пов'язані з використанням зброї.

Вірянину призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Львові винесли вирок військовому, який скоїв СЗЧ і майже пів року не повертався на службу. Чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що Міністерство оборони відмовило дружині померлого воїна у виплаті 15 мільйонів гривень допомоги. Рішення оборонного відомства жінка оскаржила в суді.