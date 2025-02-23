Баптист не захотел присоединяться к армии — как его наказал суд

Здание Кременецкого районного суда Тернопольской области. Фото: Кременецкий районный суд Тернопольской области/Facebook

Военнообязанный мужчина уклонился от мобилизации из-за религиозных убеждений. За совершенное его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Кременецкий районный суд Тернопольской области вынес 17 февраля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в феврале 2024 года фигурант отказался от получения повестки, а в день, когда должен был отправиться на службу, не пришел в ТЦК и СП и не объяснил причину своей неявки. Во время судебного заседания обвиняемый объяснил, что уже 11 лет является баптистом, поэтому не может пользоваться оружием. По словам мужчины, он несколько раз предоставил работникам ТЦК и СП справку, подтверждающую его принадлежность к этой религиозной организации. Также он сообщал, что готов проходить альтернативную службу. Юрист ТЦК и СП на это ответила, что альтернативная служба возможна только в случае срочной военной службы, которой в условиях полномасштабного вторжения нет. Пастор религиозной организации, которую посещает военнообязанный, подтвердил, что мужчина с 2014 года является прихожанином церкви евангельских христиан-баптистов.

Решение суда

Судья пришел к выводу, что мужчина, которого призвали на военную службу по мобилизации, необязательно должен был брать в руки оружие. В армии он мог строить укрепления, вывозить раненых бойцов, ремонтировать технику, перевозить грузы, то есть выполнять обязанности, которые не связаны с использованием оружия.

Верующему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, во Львове вынесли приговор военному, который совершил СОЧ и почти полгода не возвращался на службу. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы.

Также мы сообщали, что Министерство обороны отказало жене умершего воина в выплате 15 миллионов гривен помощи. Решение оборонного ведомства женщина обжаловала в суде.