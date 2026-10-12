Мобілізація опікунів та родичів другої лінії: які обмеження готує влада

Застосунок Резерв+. Фото: Армія.Inform

Військовий омбудсман пропонує посилити вимоги для надання відстрочки родичам, які доглядають людей з інвалідністю. Поки що зміни існують лише у вигляді законопроєкту і не є чинними, але такі пропозиції викликали хвилю критики з боку юристів. Так за словами правозахисниці Людмили Денісової, такі ініціативи суттєво звузять права сімей, які виховують хворих дітей або доглядають за близькими.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на публікацію Людмили Денісової.

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В Україні хочуть зробити жорсткішими умови для надання відстрочки доглядальникам

Офіс Військового омбудсмана розробив низку законодавчих ініціатив, покликаних суттєво змінити правила надання відстрчки від мобілізації для окремих категорій громадян. Згідно з документами, які отримав Український центр захисту прав людини, пропонується значно ускладнити умови родинам, де є люди з інвалідністю.

Насамперед удар на собі відчують батьки неповнолітніх дітей з інвалідністю. Автори проєкту хочуть скасувати право на відстрочку для таких сімей, якщо у дитини віком до 18 років є обоє батьків. Захист від мобілізації планують залишити лише для тих військовозобов'язаних, які не мають інших родичів, зобов'язаних виховувати дитину, або ж якщо в родині ростуть двоє неповнолітніх дітей, одна з яких має статус інвалідності. Абсолютно ідентичні обмеження хочуть розповсюдити і на сім'ї, які виховують тяжкохворих дітей без офіційно встановленої інвалідності.

Як можуть змінитися умови надання відстрочки по догляду за дружиною чи чоловіком з групою інвалідності

Жорсткішими стануть правила і для тих, хто має дружину чи чоловіка з I, II та навіть III групою інвалідності. Остання стосується визначених законом випадків, зокрема онкологічних захворювань, відсутності кінцівок чи окремих інших порушень здоров'я.

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Пропозиції щодо змін у наданні відстрочки. Фото: скриншот/facebook.com/denisovaliudmyla

Пропозиції щодо змін у наданні відстрочки. Фото: скриншот/facebook.com/denisovaliudmyla

Пропозиції щодо змін у наданні відстрочки. Фото: скриншот/facebook.com/denisovaliudmyla

Замість самого факту наявності хворого члена сім'ї, від громадян вимагатимуть офіційного здійснення постійного догляду. Таку ж вимогу щодо постійного догляду хочуть запровадити для людей, які опікуються своїми батьками або батьками дружини чи чоловіка з I або II групою інвалідності.

Крім того, урядовці пропонують повністю скасувати окрему підставу для відстрочки для родичів третього ступеня споріднення, які доглядають за близькими I або II групи. Навіть опікуни судом визнаних недієздатних осіб, а також люди, що постійно доглядають за хворими членами сім'ї, зможуть уникнути армії лише за умови відсутності інших потенційних піклувальників.

Чим мотивують посилення правил

Відомство вказує на наявність розбіжностей між правилами отримання відстрочки та нормами щодо звільнення з військової служби, що нібито порушує принцип рівності прав громадян.

Крім того, автори змін вважають, що відсутність вимоги про постійний догляд за наявності хворого члена сім'ї створює умови для ухилення від служби. Очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова погоджується з необхідністю рівності, проте ставить під сумнів обраний метод.

"Переконана, що будь-яке рішення, яке стосується прав людей з інвалідністю та їхніх родин, має ухвалюватися з урахуванням реальних життєвих обставин цих сімей, а не лише з міркувань спрощення чи уніфікації законодавства", — зазначила Денісова.

Вона нагадала, що влітку правозахисники просували законопроєкт № 15057, який мав усунути обмеження та полегшити демобілізацію батькам хворих дітей. Проте Міністерство оборони України не підтримало цей документ. За оперативними даними оборонного відомства, які отримав центр, зараз у лавах ЗСУ та підпорядкованих частинах проходять службу близько 2 тисяч військовослужбовців, які мають дітей з інвалідністю віком до 18 років.

Та за словами Денісової, тепер Офіс Військового омбудсмана обрав інший підхід і замість того, щоб розширити гарантії для мобілізованих батьків, посадовці вирішили запровадити додаткові обмеження для тих, хто лише претендує на відстрочку.

Людмила Денісова наголошує, що потреби дітей з інвалідністю в лікуванні, реабілітації, вихованні та підтримці обох батьків не залежать від того, чи був їхній батько вже мобілізований. Вона також звертає увагу на помилковість тези про "ухилянтів", зауважуючи, що людина з інвалідністю часто потребує регулярної допомоги рідних, навіть якщо медики офіційно не встановили потреби саме в постійному догляді.

Крім того, у підготовлених відомством матеріалах повністю відсутня оцінка того, скільки саме дітей і дорослих з інвалідністю можуть втратити підтримку близьких у разі затвердження цих пропозицій.

Наразі Український центр захисту прав людини готує правові зауваження до профільного комітету Верховної Ради. Організація закликає громадян надсилати свої пропозиції та описувати невраховані життєві обставини до кінця 13 жовтня 2026 року, щоб позиція центру спиралася на реальні потреби українців.

Новини.LIVE повідомляли, що наявність трьох і більше неповнолітніх дітей гарантує звільнення від мобілізації військовозобов'язаним батькам, проте ключовою умовою залишається документальне підтвердження їхнього фактичного утримання. Але будь-який борг зі сплати аліментів автоматично скасовує право на відстрочку.

Водночас статус "у розшуку" поряд із чинною відстрочкою в додатку "Резерв+" не є технічним збоєм. Захист від призову не звільняє від правил обліку. Якщо є така позначка, то це свідчить про те, що ТЦК уже направив матеріали до поліції для примусової доставки особи та складання адмінпротоколу за порушення.