Мобилизация опекунов и родственников второй линии: какие ограничения готовят власти

Приложение Резерв+. Фото: Армия.Inform

Военный омбудсмен предлагает ужесточить требования к предоставлению отсрочки родственникам, ухаживающим за людьми с инвалидностью. Пока что изменения существуют лишь в виде законопроекта и не вступили в силу, но такие предложения вызвали волну критики со стороны юристов. Так, по словам правозащитницы Людмилы Денисовой, такие инициативы существенно ограничат права семей, воспитывающих больных детей или ухаживающих за близкими.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на публикацию Людмилы Денисовой.

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В Украине хотят ужесточить условия предоставления отсрочки лицам, осуществляющим уход

Офис Военного омбудсмена разработал ряд законодательных инициатив, призванных существенно изменить правила предоставления отсрочки от мобилизации для отдельных категорий граждан. Согласно документам, полученным Украинским центром защиты прав человека, предлагается значительно ужесточить условия для семей, в которых есть люди с инвалидностью.

В первую очередь это коснется родителей несовершеннолетних детей с инвалидностью. Авторы проекта хотят отменить право на отсрочку для таких семей, если у ребенка в возрасте до 18 лет есть оба родителя. Защиту от мобилизации планируют оставить только для тех военнообязанных, у которых нет других родственников, обязанных воспитывать ребенка, или же если в семье растут двое несовершеннолетних детей, один из которых имеет статус инвалидности. Абсолютно такие же ограничения хотят распространить и на семьи, воспитывающие тяжелобольных детей без официально установленной инвалидности.

Как могут измениться условия предоставления отсрочки по уходу за супругой или супругом с группой инвалидности

Правила станут более жесткими и для тех, у кого есть супруга или супруг с I, II и даже III группой инвалидности. Последняя касается определенных законом случаев, в частности онкологических заболеваний, отсутствия конечностей или отдельных других нарушений здоровья.

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Предложения по изменениям в предоставлении отсрочки. Фото: скриншот/facebook.com/denisovaliudmyla

Предложения по изменениям в порядке предоставления отсрочки. Фото: скриншот/facebook.com/denisovaliudmyla

Предложения по изменениям в порядке предоставления отсрочки. Фото: скриншот/facebook.com/denisovaliudmyla

Вместо самого факта наличия больного члена семьи от граждан будут требовать официального осуществления постоянного ухода. Такое же требование о постоянном уходе хотят ввести для людей, которые ухаживают за своими родителями или родителями супруга или супруги с I или II группой инвалидности.

Кроме того, чиновники предлагают полностью отменить отдельное основание для отсрочки для родственников третьей степени родства, ухаживающих за близкими I или II группы. Даже опекуны лиц, признанных судом недееспособными, а также люди, постоянно ухаживающие за больными членами семьи, смогут избежать службы в армии только при условии отсутствия других потенциальных опекунов.

Чем мотивируют ужесточение правил

Ведомство указывает на наличие расхождений между правилами получения отсрочки и нормами об увольнении с военной службы, что якобы нарушает принцип равенства прав граждан.

Кроме того, авторы изменений считают, что отсутствие требования о постоянном уходе при наличии больного члена семьи создает условия для уклонения от службы. Глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова соглашается с необходимостью равенства, однако ставит под сомнение выбранный метод.

«Убеждена, что любое решение, касающееся прав людей с инвалидностью и их семей, должно приниматься с учетом реальных жизненных обстоятельств этих семей, а не только из соображений упрощения или унификации законодательства», — отметила Денисова.

Она напомнила, что летом правозащитники продвигали законопроект № 15057, который должен был устранить ограничения и облегчить демобилизацию родителям больных детей. Однако Министерство обороны Украины не поддержало этот документ. По оперативным данным оборонного ведомства, полученным центром, сейчас в рядах ВСУ и подчиненных частях проходят службу около 2 тысяч военнослужащих, имеющих детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Но, по словам Денисовой, теперь Офис Военного омбудсмена избрал иной подход и вместо того, чтобы расширить гарантии для мобилизованных родителей, чиновники решили ввести дополнительные ограничения для тех, кто лишь претендует на отсрочку.

Людмила Денисова подчеркивает, что потребности детей с инвалидностью в лечении, реабилитации, воспитании и поддержке обоих родителей не зависят от того, был ли их отец уже мобилизован. Она также обращает внимание на ошибочность тезиса об «уклонистах», отмечая, что человек с инвалидностью часто нуждается в регулярной помощи родных, даже если медики официально не установили потребности именно в постоянном уходе.

Кроме того, в подготовленных ведомством материалах полностью отсутствует оценка того, сколько именно детей и взрослых с инвалидностью могут лишиться поддержки близких в случае утверждения этих предложений.

В настоящее время Украинский центр защиты прав человека готовит правовые замечания для профильного комитета Верховной Рады. Организация призывает граждан присылать свои предложения и описывать неучтенные жизненные обстоятельства до конца 13 октября 2026 года, чтобы позиция центра опиралась на реальные потребности украинцев.

Новини.LIVE сообщали, что наличие трёх и более несовершеннолетних детей гарантирует освобождение от мобилизации военнообязанным родителям, однако ключевым условием остаётся документальное подтверждение их фактического содержания. Но любая задолженность по уплате алиментов автоматически лишает права на отсрочку.

В то же время статус "в розыске" наряду с действующей отсрочкой в приложении "Резерв+" не является техническим сбоем. Защита от призыва не освобождает от правил учета. Если есть такая отметка, то это свидетельствует о том, что ТЦК уже направил материалы в полицию для принудительной доставки лица и составления административного протокола за нарушение.