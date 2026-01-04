Відео
Україна
Батько двох дітей ухилився від мобілізації — як його покарав суд

Батько двох дітей ухилився від мобілізації — як його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 00:33
Батько двох дітей не схотів служити — що вирішив суд
Батьки із двома дітьми. Фото ілюстративне: istock.com

У Полтавській області військовозобов'язаний, який має двох дітей, не схотів долучатися до війська. Йому вже обрали покарання.

Про це йдеться у вироку, який Зіньківський районний суд Полтавської області ухвалив 16 грудня.

Читайте також:

Деталі справи 

Згідно із судовими матеріалами, 29 липня 2024 року фігурант пройшов ВЛК. Військовозобов'язаного визнали придатним до військової служби. Того ж дня чоловіка вручили повістку. 7 серпня він мав прибути до ТЦК та СП для відправки до ЗСУ, але не з'явився.

Рішення суду 

Під час судового засідання обвинувачений свою провину визнав. Чоловік пояснив, що утримує двох дітей, зокрема дитину з інвалідністю. Також він додав, що допомагає ЗСУ. 

Фігуранта визнали винним в ухиленні від мобілізації. Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років ув'язнення, але замінив реальний термін двома роками випробувального.

Нагадаємо, жителька Полтави повідомляла про місця роботи військовослужбовців ТЦК і поліцейських. Її засудили до року випробувального строку.

Також ми повідомляли, що в Івано-Франківську ТЦК відмовив студенту в наданні відстрочки. Суд підтримав хлопця й зобов'язав військкомат розглянути заяву повторно.


Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
