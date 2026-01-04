Батько двох дітей не схотів служити — що вирішив суд

Батьки із двома дітьми. Фото ілюстративне: istock.com

У Полтавській області військовозобов'язаний, який має двох дітей, не схотів долучатися до війська. Йому вже обрали покарання.

Про це йдеться у вироку, який Зіньківський районний суд Полтавської області ухвалив 16 грудня.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 29 липня 2024 року фігурант пройшов ВЛК. Військовозобов'язаного визнали придатним до військової служби. Того ж дня чоловіка вручили повістку. 7 серпня він мав прибути до ТЦК та СП для відправки до ЗСУ, але не з'явився.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину визнав. Чоловік пояснив, що утримує двох дітей, зокрема дитину з інвалідністю. Також він додав, що допомагає ЗСУ.

Фігуранта визнали винним в ухиленні від мобілізації. Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років ув'язнення, але замінив реальний термін двома роками випробувального.

