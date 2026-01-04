Отец двоих детей не захотел служить — что решил суд

Родители с двумя детьми. Фото иллюстративное: istock.com

В Полтавской области военнообязанный, который имеет двоих детей, не захотел присоединяться к армии. Ему уже избрали наказание.

Об этом говорится в приговоре, который Зеньковский районный суд Полтавской области принял 16 декабря.

Детали дела

Согласно судебным материалам, 29 июля 2024 года фигурант прошел ВВК. Военнообязанного признали пригодным к военной службе. В тот же день мужчине вручили повестку. 7 августа он должен был прибыть в ТЦК и СП для отправки в ВСУ, но не явился.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину признал. Мужчина пояснил, что содержит двоих детей, в том числе ребенка с инвалидностью. Также он добавил, что помогает ВСУ.

Фигуранта признали виновным в уклонении от мобилизации. Суд назначил ему наказание в виде трех лет заключения, но заменил реальный срок двумя годами испытательного.

Напомним, жительница Полтавы сообщала о местах работы военнослужащих ТЦК и полицейских. Ее приговорили к году испытательного срока.

Также мы сообщали, что в Ивано-Франковске ТЦК отказал студенту в предоставлении отсрочки. Суд поддержал парня и обязал военкомат рассмотреть заявление повторно.