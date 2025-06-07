Батько бійця не схотів мобізуватися — як його покарав суд

Будівля Черняхівського районного суду Житомирської області. Фото: cr.zt.court.gov.ua

У Житомирській області області чоловік не схотів мобілізуватися. Своє рішення він пояснив тим, що вже служить його син.

Про це йдеться у вироку, який ухвалив Черняхівський районний суд Житомирської області.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант, який мав статус обмежено придатного, у квітні та травні поточного року отримав дві повістки. Попри це, від проходження військової служби він відмовився.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину не визнав. Чоловік заявив, що не має проходити військову службу, адже вже служить його син. Також він зазначив, що не погоджується з висновком ВЛК і вважає себе непридатним до служби через незадовільний стан здоров'я.

Чоловіка визнали винним і засудили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові винесли вирок екскерівнику державного сільськогосподарського підприємства. Він систематично забруднював земельну ділянку гноєм.

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