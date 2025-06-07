Отец бойца не захотел мобилизоваться — как его наказал суд

Здание Черняховского районного суда Житомирской области. Фото: cr.zt.court.gov.ua

В Житомирской области области мужчина не захотел мобилизоваться. Свое решение он объяснил тем, что уже служит его сын.

Об этом говорится в приговоре, который вынес Черняховский районный суд Житомирской области.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант, который имел статус ограниченно пригодного, в апреле и мае текущего года получил две повестки. Несмотря на это, от прохождения военной службы он отказался.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину не признал. Мужчина заявил, что не должен проходить военную службу, ведь уже служит его сын. Также он отметил, что не согласен с заключением ВВК и считает себя непригодным к службе из-за неудовлетворительного состояния здоровья.

Мужчину признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, в Харькове вынесли приговор экс-руководителю государственного сельскохозяйственного предприятия. Он систематически загрязнял земельный участок навозом.

Также мы сообщали, что на Прикарпатье отец с сыном избили работников ТЦК и СП. Им назначили наказание в виде условного срока.