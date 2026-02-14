Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Батько вивіз військовозобов'язаного сина за кордон — вирок суду

Батько вивіз військовозобов'язаного сина за кордон — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 03:32
Батько вивіз сина до Румунії — як його покарав суд
Прикордонники. Фото ілюстративне: galka.if.ua

Пенсіонер, який є уродженцем села Пороги Івано-Франківського району, вивіз до Румунії сина призовного віку. Аби військовозобов'язаний міг безперешкодно перетнути кордон, батько придбав для себе підроблений висновок ВЛК.

Про це йдеться у вироку, який Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області ухвалив 3 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Снятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 5 лютого 2024 року видав обвинуваченому висновок ВЛК. У документі зазначили, що чоловік має порушення функцій організму, унаслідок чого не може самостійно пересуватися. 18 лютого того ж року фігурант разом із військовозобов'язаним сином 1990 року народження прибув в автомобільний пункт пропуску "Красноїльськ" на Буковині та пред'явив прикордонникам підроблені медичні документи. 

"Далі чоловік перетнув кордон із військовозобов'язаним сином як особою, що супроводжує його", — йдеться в судових матеріалах.

За кілька годин після вивезення сина підсудний самостійно повернувся в Україну через пункт пропуску "Порубне" Чернівецької області.

Рішення суду 

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину. Чоловік зізнався, що має інвалідність III групи, але стороннього догляду не потребує. У березні 2024 року він переніс операцію. 

"Запевнив суд, що таке більше не повториться, і попросив суворо його не карати", — зазначається у вироку.

Чоловіку призначили покарання у вигляді року іспитового строку. Рішення суду впродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік після отримання бойової повістки два роки ухилявся від мобілізації. Його засудили до трьох років ув'язнення.

Також ми повідомляли, що на Одещині судитимуть заступника командира однієї з військових частин. Посадовець обіцяв за гроші допомогти двом бійцям повернутися на службу після СЗЧ.

суд мобілізація ВЛК військовозобов'язані виїзд за кордон судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації