Батько вивіз сина до Румунії — як його покарав суд

Пенсіонер, який є уродженцем села Пороги Івано-Франківського району, вивіз до Румунії сина призовного віку. Аби військовозобов'язаний міг безперешкодно перетнути кордон, батько придбав для себе підроблений висновок ВЛК.

Про це йдеться у вироку, який Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області ухвалив 3 лютого, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Снятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 5 лютого 2024 року видав обвинуваченому висновок ВЛК. У документі зазначили, що чоловік має порушення функцій організму, унаслідок чого не може самостійно пересуватися. 18 лютого того ж року фігурант разом із військовозобов'язаним сином 1990 року народження прибув в автомобільний пункт пропуску "Красноїльськ" на Буковині та пред'явив прикордонникам підроблені медичні документи.

"Далі чоловік перетнув кордон із військовозобов'язаним сином як особою, що супроводжує його", — йдеться в судових матеріалах.

За кілька годин після вивезення сина підсудний самостійно повернувся в Україну через пункт пропуску "Порубне" Чернівецької області.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину. Чоловік зізнався, що має інвалідність III групи, але стороннього догляду не потребує. У березні 2024 року він переніс операцію.

"Запевнив суд, що таке більше не повториться, і попросив суворо його не карати", — зазначається у вироку.

Чоловіку призначили покарання у вигляді року іспитового строку. Рішення суду впродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік після отримання бойової повістки два роки ухилявся від мобілізації. Його засудили до трьох років ув'язнення.

Також ми повідомляли, що на Одещині судитимуть заступника командира однієї з військових частин. Посадовець обіцяв за гроші допомогти двом бійцям повернутися на службу після СЗЧ.