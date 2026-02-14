Видео
Україна
Отец вывез военнообязанного сына за границу — приговор суда

Отец вывез военнообязанного сына за границу — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 03:32
Отец вывез сына в Румынию — как его наказал суд
Пограничники. Фото иллюстративное: galka.if.ua

Пенсионер, который является уроженцем села Пороги Ивано-Франковского района, вывез в Румынию сына призывного возраста. Чтобы военнообязанный мог беспрепятственно пересечь границу, отец приобрел для себя поддельное заключение ВВК.

Об этом говорится в приговоре, который Ивано-Франковский городской суд Ивано-Франковской области принял 3 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Детали дела

Снятинский центр первичной медико-санитарной помощи 5 февраля 2024 года выдал обвиняемому заключение ВВК. В документе отметили, что мужчина имеет нарушения функций организма, в результате чего не может самостоятельно передвигаться. 18 февраля того же года фигурант вместе с военнообязанным сыном 1990 года рождения прибыл в автомобильный пункт пропуска "Красноильск" на Буковине и предъявил пограничникам поддельные медицинские документы.

"Далее мужчина пересек границу с военнообязанным сыном как лицом, сопровождающим его", — говорится в судебных материалах.

Через несколько часов после вывоза сына подсудимый самостоятельно вернулся в Украину через пункт пропуска "Порубное" Черновицкой области.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Мужчина признался, что имеет инвалидность III группы, но в постороннем уходе не нуждается. В марте 2024 года он перенес операцию.

"Заверил суд, что такое больше не повторится, и попросил строго его не наказывать", — отмечается в приговоре.

Мужчине назначили наказание в виде года испытательного срока. Решение суда в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, на Харьковщине мужчина после получения боевой повестки два года уклонялся от мобилизации. Его приговорили к трем годам заключения.

Также мы сообщали, что в Одесской области будут судить заместителя командира одной из воинских частей. Чиновник обещал за деньги помочь двум бойцам вернуться на службу после СОЧ.

суд мобилизация ВВК военнообязанные выезд за границу судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
