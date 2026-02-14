Отец вывез сына в Румынию — как его наказал суд

Отец вывез военнообязанного сына за границу — приговор суда
Пенсионер, который является уроженцем села Пороги Ивано-Франковского района, вывез в Румынию сына призывного возраста. Чтобы военнообязанный мог беспрепятственно пересечь границу, отец приобрел для себя поддельное заключение ВВК.
Об этом говорится в приговоре, который Ивано-Франковский городской суд Ивано-Франковской области принял 3 февраля, передает Новини.LIVE.
Детали дела
Снятинский центр первичной медико-санитарной помощи 5 февраля 2024 года выдал обвиняемому заключение ВВК. В документе отметили, что мужчина имеет нарушения функций организма, в результате чего не может самостоятельно передвигаться. 18 февраля того же года фигурант вместе с военнообязанным сыном 1990 года рождения прибыл в автомобильный пункт пропуска "Красноильск" на Буковине и предъявил пограничникам поддельные медицинские документы.
"Далее мужчина пересек границу с военнообязанным сыном как лицом, сопровождающим его", — говорится в судебных материалах.
Через несколько часов после вывоза сына подсудимый самостоятельно вернулся в Украину через пункт пропуска "Порубное" Черновицкой области.
Решение суда
Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Мужчина признался, что имеет инвалидность III группы, но в постороннем уходе не нуждается. В марте 2024 года он перенес операцию.
"Заверил суд, что такое больше не повторится, и попросил строго его не наказывать", — отмечается в приговоре.
Мужчине назначили наказание в виде года испытательного срока. Решение суда в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать, подав апелляцию.
Напомним, на Харьковщине мужчина после получения боевой повестки два года уклонялся от мобилизации. Его приговорили к трем годам заключения.
Также мы сообщали, что в Одесской области будут судить заместителя командира одной из воинских частей. Чиновник обещал за деньги помочь двум бойцам вернуться на службу после СОЧ.
Читайте Новини.LIVE!