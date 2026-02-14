Отец вывез сына в Румынию — как его наказал суд

Пограничники. Фото иллюстративное: galka.if.ua

Пенсионер, который является уроженцем села Пороги Ивано-Франковского района, вывез в Румынию сына призывного возраста. Чтобы военнообязанный мог беспрепятственно пересечь границу, отец приобрел для себя поддельное заключение ВВК.

Об этом говорится в приговоре, который Ивано-Франковский городской суд Ивано-Франковской области принял 3 февраля, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Снятинский центр первичной медико-санитарной помощи 5 февраля 2024 года выдал обвиняемому заключение ВВК. В документе отметили, что мужчина имеет нарушения функций организма, в результате чего не может самостоятельно передвигаться. 18 февраля того же года фигурант вместе с военнообязанным сыном 1990 года рождения прибыл в автомобильный пункт пропуска "Красноильск" на Буковине и предъявил пограничникам поддельные медицинские документы.

"Далее мужчина пересек границу с военнообязанным сыном как лицом, сопровождающим его", — говорится в судебных материалах.

Через несколько часов после вывоза сына подсудимый самостоятельно вернулся в Украину через пункт пропуска "Порубное" Черновицкой области.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Мужчина признался, что имеет инвалидность III группы, но в постороннем уходе не нуждается. В марте 2024 года он перенес операцию.

"Заверил суд, что такое больше не повторится, и попросил строго его не наказывать", — отмечается в приговоре.

Мужчине назначили наказание в виде года испытательного срока. Решение суда в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, на Харьковщине мужчина после получения боевой повестки два года уклонялся от мобилизации. Его приговорили к трем годам заключения.

Также мы сообщали, что в Одесской области будут судить заместителя командира одной из воинских частей. Чиновник обещал за деньги помочь двум бойцам вернуться на службу после СОЧ.