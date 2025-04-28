Чоловік оскаржував відмову у відстрочці — яке рішення ухвалив суд

Батько із сином. Фото ілюстративне: blog.mkravchuk.com

У Чернівцях ТЦК та СП не схотів надавати військовозобов'язаному відстрочку. Аби оскаржити це рішення, чоловік, який є батьком трьох неповнолітніх дітей, звернувся до суду.

Про це йдеться у вироку, який Чернівецький окружний адміністративний суд виніс 10 квітня.

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Деталі справи

У вересні минулого року позивач звернувся до ТЦК та СП із заявою про надання відстрочки. Чоловік має трьох неповнолітніх дітей, однак у відстрочці йому відмовили, пояснивши це тим, що дитина від першого шлюбу проживає не з батьком. У судових матеріалах зазначається, що заборгованості зі сплати аліментів фігурант не має. Час із дитиною від першого шлюбу він проводить щовихідних.

Рішення суду

Суд дійшов висновку, що комісія ТЦК та СП діяла протиправно та скасував відповідне рішення.

"Визначальним для цієї справи є не встановлення факту проживання трьох дітей віком до 18 років однією сім'єю, а утримання позивачем неповнолітніх дітей", — йдеться в рішенні.

ТЦК та СП має повторно розглянути заяву позивача про надання відстрочки, врахувавши висновки суду. Наразі вирок ще не набув законної сили. Протягом 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити в апеляційному порядку.

Нагадаємо, на Львівщині громадянин Німеччини скоїв смертельну ДТП. Його засудили до іспитового строку та зобов'язали сплатити компенсацію сину загиблого.

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