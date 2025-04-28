Мужчина оспаривал отказ в отсрочке — какое решение принял суд

Отец с сыном. Фото иллюстративное: blog.mkravchuk.com

В Черновцах ТЦК и СП не захотел предоставлять военнообязанному отсрочку. Чтобы обжаловать это решение, мужчина, который является отцом троих несовершеннолетних детей, обратился в суд.

Об этом говорится в приговоре, который Черновицкий окружной административный суд вынес 10 апреля.

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Детали дела

В сентябре прошлого года истец обратился в ТЦК и СП с заявлением о предоставлении отсрочки. Мужчина имеет троих несовершеннолетних детей, однако в отсрочке ему отказали, объяснив это тем, что ребенок от первого брака проживает не с отцом. В судебных материалах отмечается, что задолженности по уплате алиментов фигурант не имеет. Время с ребенком от первого брака он проводит каждые выходные.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что комиссия ТЦК и СП действовала противоправно и отменил соответствующее решение.

"Определяющим для этого дела является не установление факта проживания трех детей в возрасте до 18 лет одной семьей, а содержание истцом несовершеннолетних детей", — говорится в решении.

ТЦК и СП должен повторно рассмотреть заявление истца о предоставлении отсрочки, учитывая выводы суда. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать в апелляционном порядке.

Напомним, на Львовщине гражданин Германии совершил смертельное ДТП. Его приговорили к испытательному сроку и обязали выплатить компенсацию сыну погибшего.

Также мы сообщали, что в в Запорожской области мужчину судили по подозрению в госизмене. Суд его оправдал.