Мужчина оспаривал отказ в отсрочке — какое решение принял суд

Отцу троих детей не предоставили отсрочку — что решил суд
В Черновцах ТЦК и СП не захотел предоставлять военнообязанному отсрочку. Чтобы обжаловать это решение, мужчина, который является отцом троих несовершеннолетних детей, обратился в суд.
Об этом говорится в приговоре, который Черновицкий окружной административный суд вынес 10 апреля.
Детали дела
В сентябре прошлого года истец обратился в ТЦК и СП с заявлением о предоставлении отсрочки. Мужчина имеет троих несовершеннолетних детей, однако в отсрочке ему отказали, объяснив это тем, что ребенок от первого брака проживает не с отцом. В судебных материалах отмечается, что задолженности по уплате алиментов фигурант не имеет. Время с ребенком от первого брака он проводит каждые выходные.
Решение суда
Суд пришел к выводу, что комиссия ТЦК и СП действовала противоправно и отменил соответствующее решение.
"Определяющим для этого дела является не установление факта проживания трех детей в возрасте до 18 лет одной семьей, а содержание истцом несовершеннолетних детей", — говорится в решении.
ТЦК и СП должен повторно рассмотреть заявление истца о предоставлении отсрочки, учитывая выводы суда. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать в апелляционном порядке.
Напомним, на Львовщине гражданин Германии совершил смертельное ДТП. Его приговорили к испытательному сроку и обязали выплатить компенсацию сыну погибшего.
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