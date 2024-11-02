Мобілізація жінок в Україні - чи потрібна для перемоги

Засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська. Фото: Facebook

Засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська переконана, що в Україні необхідна мобілізація жінок. Вона переконана, що необхідно підготувати до війни усе суспільство.

Таку думку Берлінська висловила в інтерв'ю ТСН.

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Мобілізація жінок в Україні

"Нам треба обирати, адже ми хочемо, щоб наше плем'я вижило", — зазначила Берлінська.

Військова переконана, що українцям або доведеться мобілізувати жінок, або здатися і жити у країні на братських могилах.

"Я не хочу, щоб жінки воювали, я не хочу, щоб чоловіки воювали, але я точно знаю, що єдиний спосіб встояти — це підготувати все суспільство до війни: і чоловіків, і жінок, щоб не воювали наші діти", — пояснила вона свою думку.

Берлінська також зазначила, що підготовку дітей варто починати з 5-6 класу — вони можуть навчатися керувати дронами, вивчати тактичну медицину. З 16 років повинна стартувати підготовка на полігонах.

Нагадаємо, ми раніше писали, коли може мобілізуватися мати-одиначка.

Додамо, ми повідомляли, коли ТЦК може відмовити жінці у добровільній мобілізації.