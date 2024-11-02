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Берлинская объяснила, как относится к мобилизации женщин — видео

2 ноября 2024 23:45
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Мобилизация женщин в Украине - нужна ли для победы
Основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская. Фото: Facebook
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская убеждена, что в Украине необходима мобилизация женщин. Она уверена, что необходимо подготовить к войне все общество.

Такое мнение Берлинская высказала в интервью ТСН.

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"Нам нужно выбирать, ведь мы хотим, чтобы наше племя выжило", — отметила Берлинская.

Военная убеждена, что украинцам либо придется мобилизовать женщин, либо сдаться и жить в стране на братских могилах.

"Я не хочу, чтобы женщины воевали, я не хочу, чтобы мужчины воевали, но я точно знаю, что единственный способ устоять — это подготовить все общество к войне: и мужчин, и женщин, чтобы не воевали наши дети", — пояснила она. свое мнение.

Берлинская также отметила, что подготовку детей следует начинать с 5-6 класса — они могут учиться управлять дронами, изучать тактическую медицину. С 16-ти лет должна стартовать подготовка на полигонах.

Напомним, мы раньше писали, когда может мобилизоваться мать-одиночка.

Добавим, что мы сообщали, когда ТЦК может отказать женщине в добровольной мобилизации.

Украина женщины мобилизация война в Украине ВСУ

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