Мобилизация женщин в Украине - нужна ли для победы

Основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская. Фото: Facebook

Основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская убеждена, что в Украине необходима мобилизация женщин. Она уверена, что необходимо подготовить к войне все общество.

Такое мнение Берлинская высказала в интервью ТСН.

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Мобилизация женщин в Украине

"Нам нужно выбирать, ведь мы хотим, чтобы наше племя выжило", — отметила Берлинская.

Военная убеждена, что украинцам либо придется мобилизовать женщин, либо сдаться и жить в стране на братских могилах.

"Я не хочу, чтобы женщины воевали, я не хочу, чтобы мужчины воевали, но я точно знаю, что единственный способ устоять — это подготовить все общество к войне: и мужчин, и женщин, чтобы не воевали наши дети", — пояснила она. свое мнение.

Берлинская также отметила, что подготовку детей следует начинать с 5-6 класса — они могут учиться управлять дронами, изучать тактическую медицину. С 16-ти лет должна стартовать подготовка на полигонах.

Напомним, мы раньше писали, когда может мобилизоваться мать-одиночка.

Добавим, что мы сообщали, когда ТЦК может отказать женщине в добровольной мобилизации.