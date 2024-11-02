Мобилизация женщин в Украине - нужна ли для победы

Берлинская объяснила, как относится к мобилизации женщин — видео
Основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская убеждена, что в Украине необходима мобилизация женщин. Она уверена, что необходимо подготовить к войне все общество.
Такое мнение Берлинская высказала в интервью ТСН.
Мобилизация женщин в Украине
"Нам нужно выбирать, ведь мы хотим, чтобы наше племя выжило", — отметила Берлинская.
Военная убеждена, что украинцам либо придется мобилизовать женщин, либо сдаться и жить в стране на братских могилах.
"Я не хочу, чтобы женщины воевали, я не хочу, чтобы мужчины воевали, но я точно знаю, что единственный способ устоять — это подготовить все общество к войне: и мужчин, и женщин, чтобы не воевали наши дети", — пояснила она. свое мнение.
Берлинская также отметила, что подготовку детей следует начинать с 5-6 класса — они могут учиться управлять дронами, изучать тактическую медицину. С 16-ти лет должна стартовать подготовка на полигонах.
Напомним, мы раньше писали, когда может мобилизоваться мать-одиночка.
Добавим, что мы сообщали, когда ТЦК может отказать женщине в добровольной мобилизации.
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