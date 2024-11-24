На думку Федора Веніславського, ТЦК зараз забезпечують до 98% мобілізаційних процедур, тому відмовитись без ТЦК під час війни неможливо

Член комітету Верховної Ради з питань Нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Фото: Олег Переверзєв

Зараз лунає багато експертних думок щодо необхідності такої структури, як ТЦК. Але у комітеті Верховної Ради з Нацбезпеки вважають, що територіальні центри комплектування зараз необхідні.

Про це в інтерв'ю NV заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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За його словами, ідея ліквідації ТЦК є непродуманою та потенційно небезпечною для національної безпеки України. Він наголосив на ключовій ролі ТЦК у забезпеченні мобілізаційних заходів, необхідних для поповнення резервів Збройних Сил України. За його словами, ТЦК відповідають за 95–98% мобілізаційних процесів.

Веніславський підтримує ідею розвитку рекрутингу, але вважає, що на даному етапі війни він не може повністю замінити функції, які виконують ТЦК. Він зазначає, що в післявоєнний період необхідно розробити ефективні моделі добровільного залучення громадян до Збройних Сил, але сьогодні рекрутинг не здатний покрити всі мобілізаційні потреби армії.

"Я особливо підтримую рекрутинг, і в майбутньому, в післявоєнному становищі, ми маємо розробити, запропонувати такі моделі, які будуть залучати до війська, до Збройних сил, інших компонентів сектору безпеки і оборони, громадян, які будуть хотіти добровільно прийти та служити", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, під час мобілізаційних заходів працівники ТЦК можуть попросити пред'явити документи — що буде, якщо цього не зробити.

Також юристи пояснили правила, яких обов'язково мають дотриматися працівники ТЦК та СП при оформленні протоколу про порушення правил обліку.