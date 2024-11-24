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Без ТЦК сейчас не обойтись — депутат Вениславский назвал причины

24 ноября 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
По мнению Федора Вениславского, ТЦК сейчас обеспечивают до 98% мобилизационных процедур, поэтому отказаться без ТЦК во время войны невозможно
Член комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Фото: Олег Переверзев
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Сейчас звучит много экспертных мнений по поводу необходимости такой структуры, как ТЦК. Но в комитете Верховной Рады по национальной безопасности считают, что территориальные центры комплектования сейчас необходимы.

Об этом в интервью NV заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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По его словам, идея ликвидации ТЦК непродуманна и потенциально опасна для национальной безопасности Украины. Он отметил ключевую роль ТЦК в обеспечении мобилизационных мер, необходимых для пополнения резервов Вооруженных Сил Украины. По его словам, ТЦК отвечают за 95–98% мобилизационных процессов.

Вениславский поддерживает идею развития рекрутинга, но считает, что на данном этапе войны он не может полностью заменить функции, выполняемые ТЦК. Он отмечает, что в послевоенный период необходимо разработать эффективные модели добровольного вовлечения граждан в Вооруженные силы, но сегодня рекрутинг не способен покрыть все мобилизационные потребности армии.

"Я лично поддерживаю рекрутинг, и в будущем, в послевоенном положении, мы должны разработать, предложить такие модели, которые будут привлекать в армию, в Вооруженные силы, другие компоненты сектора безопасности и обороны, граждан, которые будут хотеть добровольно прийти и служить", — отметил нардеп.

Напомним, во время мобилизационных мероприятий работники ТЦК могут попросить предъявить документы, что будет, если этого не сделать.

Также юристы объяснили правила, которые обязательно должны соблюдать работники ТЦК и СП при оформлении протокола о нарушении правил учета.

мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнообязанные Рекрутинг

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