Чоловік на прийомі в офтальмолога. Фото ілюстративне: kharkivoda.gov.ua

Українські військовослужбовці та цивільні, які внаслідок бойових дій зазнали травм очей, можуть пройти обстеження, лікування та очне протезування безкоштовно. Усі витрати візьме на себе держава. Така пропозиція діє в межах Програми медичних гарантій.

Про це з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП передає Новини.LIVE.

Реклама

Як отримати очне протезування безоплатно

Спеціалізовану допомогу надають у 29 регіональних і дев'яти екстериторіальних медзакладах. До регіональних лікарень звертаються здебільшого жителі певної області, тоді як екстериторіальні заклади приймають пацієнтів з усієї країни.

Для планового лікування потрібно:

звернутися до сімейного або лікуючого лікаря за електронним направленням до офтальмолога;

пройти обстеження у фахівця — він має сформувати план відновлення.

Якщо госпіталізація екстрена, оскільки поранення чи інша тяжка травма, направлення не вимагатимуть — спеціалізовану допомогу негайно нададуть у стаціонарі.

Відновлення після очного протезування відбувається поетапно. Для повного загоєння потрібен час.

Читайте також:

Етапи протезування очей:

під час операції лікарі встановлюють пацієнту орбітальний імплант і тимчасовий конформер для збереження форми повік;

для збереження форми повік; за один чи два місяці після підготовки тканин стандартний протез прибирають ;

; після повного загоєння рани виготовляють індивідуальний протез, враховуючи анатомічні особливості пацієнта.

Перелік закладів, де можна отримати очне протезування, оприлюднили на офіційному сайті МОЗ України. Якщо в безоплатній допомозі відмовили, про це можна повідомити на гарячу лінію Національної служби здоров'я України — 1677.