Мужчина на приеме у офтальмолога. Фото иллюстративное: kharkivoda.gov.ua

Украинские военнослужащие и гражданские, получившие травмы глаз в результате боевых действий, могут пройти обследование, лечение и очное протезирование бесплатно. Все расходы возьмет на себя государство. Такое предложение действует в рамках Программы медицинских гарантий.

Об этом со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП сообщает Новини.LIVE.

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Как получить бесплатное очное протезирование

Специализированную помощь оказывают в 29 региональных и девяти экстерриториальных медицинских учреждениях. В региональные больницы обращаются в основном жители определенной области, тогда как экстерриториальные учреждения принимают пациентов со всей страны.

Для планового лечения необходимо:

обратиться к семейному или лечащему врачу за электронным направлением к офтальмологу;

пройти обследование у специалиста — он должен составить план восстановления.

Если госпитализация экстренная, например, в связи с ранением или другой тяжёлой травмой, направление не потребуется — специализированная помощь будет немедленно оказана в стационаре.

Восстановление после протезирования глаза происходит поэтапно. Для полного заживления требуется время.

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Этапы протезирования глаз:

во время операции врачи устанавливают пациенту орбитальный имплантат и временный конформер для сохранения формы век;

для сохранения формы век; через один или два месяца после подготовки тканей стандартный протез удаляют ;

; после полного заживления раны изготавливают индивидуальный протез с учетом анатомических особенностей пациента.

Перечень учреждений, где можно пройти очное протезирование, опубликован на официальном сайте Минздрава Украины. Если в бесплатной помощи отказали, об этом можно сообщить на горячую линию Национальной службы здоровья Украины — 1677.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП сообщал, что Кабмин одобрил законопроект о наказании за самовольное проникновение на военные объекты. Речь идет о штрафах до 51 тысячи гривен. Документ ещё должен рассмотреть Верховная Рада.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП писал, что воинские части должны продолжать выплачивать денежное довольствие пропавшим без вести военнослужащим, пока не появятся законные основания для прекращения выплат. Документы об опознании тела не являются достаточным основанием для приостановки начислений. Кроме того, планируют изменить правила исключения умерших военных из списков личного состава.