Чоловік не з'явився на відправлення до військової частини — як його покарав суд

Житель міста Олександрія Кіровоградської області ухилився від призову на військову службу. Чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності, але у в'язниці він не сидітиме.

Про це йдеться у вироку, який Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області ухвалив 4 серпня.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант пройшов ВЛК, яка визнала його придатним, та мав 2 жовтня 2024 року з'явитися на відправку до військової частини, але проігнорував цю вимогу. За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації відносно нього відкрили кримінальне провадження та скерували справу до суду.

Рішення суду

Обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Підсудний неодружений, має на утриманні двох малолітніх дітей, але не працює. Судимостей у нього раніше не було.

Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі, але замінили покарання роком випробувального строку. Рішення суду впродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, на Кіровоградщині винесли вирок чоловіку, який ухилився від мобілізації після отримання трьох повісток. Йому призначили покарання у вигляді п'яти років ув'язнення.

Також до позбавлення волі засудили військового з Івано-Франківщини. Боєць скоїв СЗЧ, тому що це йому порадила мама.