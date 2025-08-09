Видео
Безработный уклонился от мобилизации — что решил суд

Дата публикации 9 августа 2025 00:33
Мужчина не явился на отправку в воинскую часть — как его наказал суд
Работники ТЦК и СП с военнообязанным. Фото иллюстративное: 24tv.ua

Житель города Александрия Кировоградской области уклонился от призыва на военную службу. Мужчину привлекли к уголовной ответственности, но в тюрьме он сидеть не будет.

Об этом говорится в приговоре, который Александрийский горрайонный суд Кировоградской области вынес 4 августа.

Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант прошел ВВК, которая признала его пригодным, и должен был 2 октября 2024 года явиться на отправку в воинскую часть, но проигнорировал это требование. За уклонение от призыва на военную службу по мобилизации в отношении него открыли уголовное производство и направили дело в суд.

Решение суда

Обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Подсудимый холост, имеет на иждивении двух малолетних детей, но не работает. Судимостей у него ранее не было.

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы, но заменили наказание годом испытательного срока. Решение суда в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, на Кировоградщине вынесли приговор мужчине, который уклонился от мобилизации после получения трех повесток. Ему назначили наказание в виде пяти лет заключения.

Также к лишению свободы приговорили военного из Ивано-Франковской области. Боец совершил СОЧ, потому что это ему посоветовала мама.

Виктория Козырь
Автор:
Виктория Козырь
