Безугла здивувала українців новими опитуваннями про депутатів, які не мобілізуються

Народна депутатка України Мар'яна Безугла. Фото: Facebook

Народна депутатка Мар'яна Безугла здивувала українців новими опитуваннями в соцмережах. Цього разу вона запитала, чи варто депутатам з Верховної Ради публічно звітувати про свої поїздки у військові підрозділи та де політики мають брати кошти для допомоги ЗСУ.

Опитування Мар'яна Безугла оприлюднила на своїй сторінці в Facebook.

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Нардепка опублікувала опитування 22 січня. Майже за добу у ньому взяли участь понад 800 осіб.

"Чи потрібно народним депутатам, які продовжують працювати у Верховна Рада України та не мобілізувалися, звітувати публічно про свої поїздки у військові підрозділи?" — поставила питання Безугла.

Більшість опитуваних — 80% обрали варіант відповіді "Так", решта 20% негативно поставилися до такого.

Опитування Безуглої. Фото: скриншот

Відразу після цього вона поставила ще одне питання.

"І останнє запитання сьогодні для дискусії: звідки народний депутат може мати / брати кошти для матеріальної допомоги військовим підрозділам? Ваші варіанти", — йдеться у дописі.

Питання Безуглої. Фото: скриншот

Реакція українців

Українці неоднозначно відреагували на перше опитування. Переважна більшість переконана, що депутати повинні звітувати за свої дії. Втім, це не стосується їхніх поїздок до військових частин Ба більше, це варто припинити і не наражати на небезпеку тих, хто знаходиться у зоні бойових дій.

Реакція українців. Фото: скриншот

Дехто з іронією відреагував на питання Безуглої, вважаючи, що публічними поїздками до військових частин депутати лише "піарять власне ім'я".

Реакція українців. Фото: скриншот

Що стосується другого питання, українці одноголосно запевнили, що гроші для допомоги військовим депутати мають виділяти "з власної кишені, а не як завжди".

Реакція українців. Фото: скриншот

Реакція українців. Фото: скриншот

Нагадаємо, Мар'яна Безугла назвала норми, які заблокували депутати у законопроєкті щодо цифровізації армії.

Також днями Безугла пояснила, чому видалила декілька своїх останніх дописів у Facebook.