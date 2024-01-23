Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Безугла здивувала українців новими опитуваннями про депутатів, які не мобілізуються arrow

Безугла здивувала українців новими опитуваннями про депутатів, які не мобілізуються

23 січня 2024 15:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Безугла здивувала українців новими опитуваннями про депутатів, які не мобілізуються
Народна депутатка України Мар'яна Безугла. Фото: Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Народна депутатка Мар'яна Безугла здивувала українців новими опитуваннями в соцмережах. Цього разу вона запитала, чи варто депутатам з Верховної Ради публічно звітувати про свої поїздки у військові підрозділи та де політики мають брати кошти для допомоги ЗСУ. 

Опитування Мар'яна Безугла оприлюднила на своїй сторінці в Facebook. 

Читайте також:

Нове опитування від Безуглої

Нардепка опублікувала опитування 22 січня. Майже за добу у ньому взяли участь понад 800 осіб.

"Чи потрібно народним депутатам, які продовжують працювати у Верховна Рада України та не мобілізувалися, звітувати публічно про свої поїздки у військові підрозділи?" — поставила питання Безугла. 

Більшість опитуваних — 80% обрали варіант відповіді "Так", решта 20% негативно поставилися до такого. 

null
Опитування Безуглої. Фото: скриншот

Відразу після цього вона поставила ще одне питання.

"І останнє запитання сьогодні для дискусії: звідки народний депутат може мати / брати кошти для матеріальної допомоги військовим підрозділам? Ваші варіанти", — йдеться у дописі. 

null
Питання Безуглої. Фото: скриншот

Реакція українців

Українці неоднозначно відреагували на перше опитування. Переважна більшість переконана, що депутати повинні звітувати за свої дії. Втім, це не стосується їхніх поїздок до військових частин Ба більше, це варто припинити і не наражати на небезпеку тих, хто знаходиться у зоні бойових дій.

null
Реакція українців. Фото: скриншот

Дехто з іронією відреагував на питання Безуглої, вважаючи, що публічними поїздками до військових частин депутати лише "піарять власне ім'я". 

null
Реакція українців. Фото: скриншот

Що стосується другого питання, українці одноголосно запевнили, що гроші для допомоги військовим депутати мають виділяти "з власної кишені, а не як завжди". 

null
Реакція українців. Фото: скриншот
null
Реакція українців. Фото: скриншот

Нагадаємо, Мар'яна Безугла назвала норми, які заблокували депутати у законопроєкті щодо цифровізації армії.

Також днями Безугла пояснила, чому видалила декілька своїх останніх дописів у Facebook.

Верховна Рада
війна
поїздки
Мар'яна Безугла
Україна
опитування
народні депутати
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі