Безуглая удивила украинцев новыми опросами о депутатах, которые не мобилизуются
Народная депутат Марьяна Безуглая удивила украинцев новыми опросами в соцсетях. В этот раз она спросила, стоит ли депутатам из Верховной Рады публично отчитываться о своих поездках в военные подразделения и где политики должны брать средства для помощи ВСУ.
Опрос Марьяна Безуглая обнародовала на своей странице в Facebook.
Новый опрос от Безуглой
Нардеп опубликовала опрос 22 января. Почти за сутки в нем приняли участие более 800 человек.
"Нужно ли народным депутатам, которые продолжают работать в Верховная Рада Украины и не мобилизовались, публично отчитываться о своих поездках в военные подразделения?" — спросила Безуглая.
Большинство опрашиваемых — 80% выбрали вариант ответа "Да", остальные 20% негативно отнеслись к такому.
Сразу после этого она задала еще один вопрос.
"И последний вопрос сегодня для дискуссии: откуда у народного депутата могут / брать средства для материальной помощи военным подразделениям? Ваши варианты", — говорится в сообщении.
Реакция украинцев
Украинцы неоднозначно отреагировали на первый опрос. Подавляющее большинство уверенны, что депутаты должны отчитываться за свои действия. Впрочем, это не касается их поездок в военные части. Больше того, это следует прекратить и не подвергать опасности тех, кто находится в зоне боевых действий.
Некоторые с иронией отреагировали на вопросы Безуглой, считая, что публичными поездками в воинские части депутаты лишь "пиарят собственное имя".
Что касается второго вопроса, украинцы единогласно заверили, что деньги для помощи военным депутаты должны выделять "из собственного кармана, а не как обычно".
Напомним, Марьяна Безуглая назвала нормы, заблокированные депутатами в законопроекте по цифровизации армии.
Также на днях Безуглая объяснила, почему удалила несколько своих последних постов в Facebook.
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