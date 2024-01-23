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Безуглая удивила украинцев новыми опросами о депутатах, которые не мобилизуются

23 января 2024 15:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Безуглая удивила украинцев новыми опросами о депутатах, которые не мобилизуются
Народная депутат Украины Марьяна Безугла. Фото: Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Народная депутат Марьяна Безуглая удивила украинцев новыми опросами в соцсетях. В этот раз она спросила, стоит ли депутатам из Верховной Рады публично отчитываться о своих поездках в военные подразделения и где политики должны брать средства для помощи ВСУ.

Опрос Марьяна Безуглая обнародовала на своей странице в Facebook.

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Нардеп опубликовала опрос 22 января. Почти за сутки в нем приняли участие более 800 человек.

"Нужно ли народным депутатам, которые продолжают работать в Верховная Рада Украины и не мобилизовались, публично отчитываться о своих поездках в военные подразделения?" — спросила Безуглая.

Большинство опрашиваемых — 80% выбрали вариант ответа "Да", остальные 20% негативно отнеслись к такому.

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Опрос Безуглой. Фото: скриншот

Сразу после этого она задала еще один вопрос.

"И последний вопрос сегодня для дискуссии: откуда у народного депутата могут / брать средства для материальной помощи военным подразделениям? Ваши варианты", — говорится в сообщении.

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Вопрос Безуглой. Фото: скриншот

Реакция украинцев

Украинцы неоднозначно отреагировали на первый опрос. Подавляющее большинство уверенны, что депутаты должны отчитываться за свои действия. Впрочем, это не касается их поездок в военные части. Больше того, это следует прекратить и не подвергать опасности тех, кто находится в зоне боевых действий.

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Реакция украинцев. Фото: скриншот

Некоторые с иронией отреагировали на вопросы Безуглой, считая, что публичными поездками в воинские части депутаты лишь "пиарят собственное имя".

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Реакция украинцев. Фото: скриншот

Что касается второго вопроса, украинцы единогласно заверили, что деньги для помощи военным депутаты должны выделять "из собственного кармана, а не как обычно".

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Реакция украинцев. Фото: скриншот
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Реакция украинцев. Фото: скриншот

Напомним, Марьяна Безуглая назвала нормы, заблокированные депутатами в законопроекте по цифровизации армии.

Также на днях Безуглая объяснила, почему удалила несколько своих последних постов в Facebook.

Верховная Рада
война
поездки
Марьяна Безуглая
Украина
опрос
народные депутаты
война в Украине

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