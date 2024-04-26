Бійці бригади "Азов" назвали якості відмінного стрільця

Боєць полку "Азов" стріляє зі зброї. Фото: facebook.com/azov.media4308

Бригада спецпризначення "Азов" пропонує роботу фахівцям різних напрямків, серед яких стрільці. Головний і єдиний обов'язок — виконання бойових задач у складі підрозділу.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 22 квітня.

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Які вимоги до стрільця в бригаді "Азов"

Якщо кандидат на посаду стрільця має намір долучитися до "Азову" він повинен мати:

хорошу фізичну форму;

готовність працювати в зоні активних бойових дій;

мотивацію нищити ворога;

бойовий досвід, що буде перевагою.

Боєць полку "Азов" стріляє зі зброї. Фото: facebook.com/azov.media4308

Натомість азовці обіцяють такі умови роботи:

офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

заробітну плату від 25 до 125 тис. грн;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Боєць полку "Азов" стріляє зі зброї. Фото: facebook.com/azov.media4308

Хто потрібен бригаді "Азов"

Нагадаємо, що бійці шукають фельдшера до бригади. Серед основних обов'язків фахівця — надавати невідкладну медичну допомогу на етапах евакуації поранених, асистувати лікарям на стабілізаційному пункті та інші.

Також ми писали, що "Азову" потрібен командир пожежного відділення. Працівник має організовувати виконання наказів вищого командування щодо пожежогасіння, стежити за дотриманням особовим складом правил безпеки під час виконання робіт та робити багато іншого.