Бойцы бригады "Азов" назвали качества отличного стрелка
Бригада спецназначения "Азов" предлагает работу специалистам разных направлений, среди которых стрелки. Главная и единственная обязанность — выполнение боевых задач в составе подразделения.
Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 22 апреля.
Какие требования к стрелку в бригаде "Азов"
Если кандидат на должность стрелка намерен присоединиться к "Азову", он должен иметь:
- хорошую физическую форму;
- готовность работать в зоне активных боевых действий;
- мотивацию уничтожать врага;
- боевой опыт, что будет преимуществом.
Азовцы обещают следующие условия работы:
- официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- заработная плата от 25 до 125 тыс. грн;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
Кто нужен бригаде "Азов"
Напомним, что бойцы ищут фельдшера в бригаду. Среди основных обязанностей специалиста — оказывать неотложную медицинскую помощь на этапах эвакуации раненых, ассистировать врачам на стабилизационном пункте и другие.
Также мы писали, что "Азову" нужен командир пожарного отделения. Работник должен организовывать выполнение приказов высшего командования по пожаротушению, следить за соблюдением личным составом правил безопасности при выполнении работ и делать многое другое.
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