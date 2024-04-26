Бойцы бригады "Азов" назвали качества отличного стрелка

Боец полка "Азов" стреляет из оружия. Фото: facebook.com/azov.media4308

Бригада спецназначения "Азов" предлагает работу специалистам разных направлений, среди которых стрелки. Главная и единственная обязанность — выполнение боевых задач в составе подразделения.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 22 апреля.

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Вакансия Стрелец в бригаде "Азов" на Work.ua. Фото: скриншот

Какие требования к стрелку в бригаде "Азов"

Если кандидат на должность стрелка намерен присоединиться к "Азову", он должен иметь:

хорошую физическую форму;

готовность работать в зоне активных боевых действий;

мотивацию уничтожать врага;

боевой опыт, что будет преимуществом.

Боец полка "Азов" стреляет из оружия. Фото: facebook.com/azov.media4308

Азовцы обещают следующие условия работы:

официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

заработная плата от 25 до 125 тыс. грн;

возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Боец полка "Азов" стреляет из оружия. Фото: facebook.com/azov.media4308

Кто нужен бригаде "Азов"

Напомним, что бойцы ищут фельдшера в бригаду. Среди основных обязанностей специалиста — оказывать неотложную медицинскую помощь на этапах эвакуации раненых, ассистировать врачам на стабилизационном пункте и другие.

Также мы писали, что "Азову" нужен командир пожарного отделения. Работник должен организовывать выполнение приказов высшего командования по пожаротушению, следить за соблюдением личным составом правил безопасности при выполнении работ и делать многое другое.